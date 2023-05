3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Röschenz gewinnt gegen Nordstern Überraschung bei Röschenz gegen Nordstern: Der Tabellen13. (Röschenz) hat am Sonntag auswärts den Tabellendritten gleich 4:1 besiegt.

Nordstern ging zunächst in der 13. Minute in Führung, als Enes Golos zum 1:0 traf. In der 55. Minute gelang Röschenz jedoch durch Raphael Imhof der Ausgleich. Per Penalty traf Philipp Borer in der 64. Minute zur 2:1-Führung für Röschenz.

Röschenz baute die Führung in der 72. Minute (Kimon Flury) weiter aus (3:1). José Martin Blanco Perez schoss das 4:1 (90. Minute) für Röschenz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Nordstern. Röschenz blieb ohne Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Röschenz eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Röschenz die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg liegt Röschenz neu über dem Strich. 22 Punkte bedeuten Rang 12. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Schwarz-Weiss b. Röschenz hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Röschenz daheim mit seinem Tabellennachbarn SC Binningen a (Platz 11) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (24. Mai) (20.15 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Für Nordstern hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 45 Punkten auf Rang 3. Nordstern hat bisher 14mal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Nordstern spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schwarz-Weiss b (Rang 14). Das Spiel findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Nordstern BS - FC Röschenz 1:4 (1:0) - Rankhof, Basel – Tore: 13. Enes Golos (Penalty) 1:0.55. Raphael Imhof (Penalty) 1:1.64. Philipp Borer (Penalty) 1:2.72. Kimon Flury 1:3. 90. José Martin Blanco Perez 1:4. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Enes Golos, Raymond Onpeng, Nevio Compare, Tiago Bohler, Arbin Kurtaj, Nicolas Ehifoh, Muhamet Iseni, Rrezak Jusaj, Djeljalj Jashari. – Röschenz: Cyrill Christ, Janik Steg, Kimon Flury, Colin Darms, Michel Cueni, Victor Misev, Marco Cueni, José Martin Blanco Perez, Philipp Borer, Andrin Küng, Raphael Imhof. – Verwarnungen: 63. Nevio Compare, 70. Raymond Onpeng, 75. Nicolas Ehifoh, 91. Arbin Kurtaj.

