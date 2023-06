Frauen 3. Liga Aussenseiter Sissach gewinnt gegen Muttenz – Später Siegtreffer durch Anna Strub Muttenz lag gegen Sissach deutlich vorne, nämlich 3:0 (19. Minute) - und verlor dennoch. Sissach feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Vanessa Garcia Guillen eröffnete in der 2. Minute das Skore, als sie für Muttenz das 1:0 markierte. Mit ihrem Tor in der 6. Minute brachte Jasmin Schäfer Muttenz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die gleiche Jasmin Schäfer war auch für das 3:0 Muttenz verantwortlich.

In der 70. Minute verkleinerte Sophie Argenton den Rückstand von Sissach auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Sissach fiel nur drei Minuten später. Erfolgreich war erneut Sophie Argenton. Nur sechs Minuten später fiel auch der Ausgleichstreffer für Sissach. Verantwortlich war erneut Sophie Argenton. Kurz vor Schluss, in der 82. Minute traf Anna Strub zum 4:3-Siegestreffer für Sissach.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Sissach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 18 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Sissach die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sissach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 7. Sissach hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sissach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 4. Muttenz hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Muttenz ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SV Sissach - SV Muttenz 4:3 (0:3) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 2. Vanessa Garcia Guillen 0:1. 6. Jasmin Schäfer 0:2. 19. Jasmin Schäfer 0:3. 70. Sophie Argenton 1:3. 73. Sophie Argenton 2:3. 79. Sophie Argenton 3:3. 82. Anna Strub 4:3. – Sissach: Ena Schneeberger, Lena Metzler, Leonie Gross, Julia Wagner, Dardane Zhieqi, Nina Martin, Michèle Grütter, Rahel Napoli, Cheyenne Pauletto, Fesnike Rushiti, Irem Sahin. – Muttenz: Alina Lüthi, Mahisha Eigenmann, Nadja Brunner, Sandra Imhof, Nadia Gubser, Tabea Studer, Dana Marzan, Jasmin Schäfer, Marharyta Biletska, Vanessa Garcia Guillen, Valentina Gallo. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 13:14 Uhr.