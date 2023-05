3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Therwil gewinnt gegen Kleinhüningen – Raphael Suter trifft spät zum Sieg Therwil hat am Samstag gegen Kleinhüningen die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Therwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war Raphael Suter.

Jannis Reimer hatte mit dem ersten Tor der Partie (30. Minut.) therwil 1:0 in Führung gebracht. Gleichstand stellte Michael Monteiro Vaz durch seinen Treffer für Kleinhüningen in der 47. Minute her. Jannis Reimer traf in der 67. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Therwil. Kleinhüningen glich in der 79. Minute durch Migel Popara aus.

Bei Kleinhüningen erhielten Luca Schwab (35.), Dean Ledermann (81.) und Mergim Bajraktari (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Therwil für Ivan Darms (8.) und Roman Eschbach (81.).

Die Offensive von Therwil hat bislang häufig überzeugt: In 20 Spielen hat sie total 54 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Therwil. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 10. Therwil hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Therwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Röschenz (Platz 12). Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Kleinhüningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Kleinhüningen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Kleinhüningen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Nordstern BS. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: FC Therwil - VfR Kleinhüningen 3:2 (1:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 30. Jannis Reimer 1:0. 47. Michael Monteiro Vaz 1:1. 67. Jannis Reimer 2:1. 79. Migel Popara 2:2. 87. Raphael Suter 3:2. – Therwil: Christoph Hess, Raphael Usteri, Yannik Kunz, Luca Damante, Roman Eschbach, Kim Handschin, Yanic Fläcklin, Basil Schubiger, Morris Kessler, Jannis Reimer, Ivan Darms. – Kleinhüningen: Marc Back, Al Fayed Ziberi, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Ardit Pukaj, Kevin Schiffer, Michael Monteiro Vaz, Aydoan Kciku, Luca Schwab, Lorik Xheladini, Dean Ledermann, Oumar Gaye. – Verwarnungen: 8. Ivan Darms, 35. Luca Schwab, 81. Roman Eschbach, 81. Dean Ledermann, 82. Mergim Bajraktari.

