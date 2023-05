3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Alkar gegen Concordia Basel Alkar gewinnt am Sonntag auswärts gegen Concordia Basel 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Ivan Vukelja für Alkar. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 40. Minute brachte Kevin Ilisinovic Alkar mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Alkar erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Daniel Dujmovic weiter auf 3:0. In der 79. Minute sorgte Emel Dizdarevic noch für Resultatkosmetik für Concordia Basel. er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Alkar, Marinko Sucic (87.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Concordia Basel, nämlich für Reto Bornhauser (57.).

Die Offensive von Alkar hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Alkar nicht verändert. 33 Punkte bedeuten Rang 7. Alkar hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Alkar tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Mit der Niederlage rückt Concordia Basel in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 39 Punkten neu Platz 4. Concordia Basel hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Concordia Basel auswärts mit FC Bubendorf (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (19.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Concordia Basel - NK Alkar 1:3 (0:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 13. Ivan Vukelja 0:1. 40. Kevin Ilisinovic 0:2. 67. Daniel Dujmovic 0:3. 79. Emel Dizdarevic 1:3. – Concordia BS: Melvin Orji, Oliver Jones Lopez, Arijan Destani, Enzo Turkauf, Saidu Marah, Reto Bornhauser, Lio Erhard, Carlo Loiudice, Aaron Ruckstuhl, Leandro Di Noto, Emel Dizdarevic. – Alkar: Kevin Ilisinovic, Darko Pavic, David Vidovic, Antun Hrskanovic, Ivan Vukelja, Marinko Sucic, Fabian Forestier, Ivan Budimir, Ivan Vidovic, Daniel Dujmovic, Benard Muja. – Verwarnungen: 57. Reto Bornhauser, 87. Marinko Sucic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 21:24 Uhr.