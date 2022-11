3. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Allschwil gegen Kleinhüningen Allschwil gewinnt am Sonntag auswärts gegen Kleinhüningen 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Boran Yavuz eröffnete in der 55. Minute das Skore, als er für Allschwil das 1:0 markierte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der 59. Minute baute Bryan Scherrer den Vorsprung für Allschwil auf zwei Tore aus (2:0). Ardit Pukaj brachte Kleinhüningen in der 72. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Bei Allschwil sah Boran Yavuz (65.) die rote Karte. Gelb erhielt Boran Yavuz (37.). Bei Kleinhüningen erhielten Ruben Filipe Goncalves Silva (46.), Dean Ledermann (89.) und Al Fayed Ziberi (90.) eine gelbe Karte.

Allschwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Allschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 4. Allschwil hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Allschwil auswärts mit FC Therwil (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 11. März statt ( Uhr, Känelboden, Therwil).

Nach der Niederlage büsst Kleinhüningen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 6. Kleinhüningen hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kleinhüningen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Binningen a (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 11. März ( Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Allschwil 1:2 (0:0) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 55. Boran Yavuz (Penalty) 0:1.59. Bryan Scherrer 0:2. 72. Ardit Pukaj 1:2. – Kleinhüningen: Marc Back, Al Fayed Ziberi, Ardit Pukaj, Lorik Xheladini, Michael Monteiro Vaz, Ruben Filipe Goncalves Silva, Dean Ledermann, Loris Saliji, Shuajb Destani, Xhafer Delija, Devrim Barkin. – Allschwil: Samir Natarajan, Pascal Müller, Firat Dogan, Luc Schaufelberger, Nicolas Gränacher, André Bachmann, Till Schaufelberger, Luca Marro, Bryan Scherrer, Nico Stasi, Michele Petta. – Verwarnungen: 37. Boran Yavuz, 46. Ruben Filipe Goncalves Silva, 89. Dean Ledermann, 90. Al Fayed Ziberi – Ausschluss: 65. Boran Yavuz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

