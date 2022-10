3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Binningen gegen Bubendorf Binningen gewinnt am Samstag auswärts gegen Bubendorf 3:1.

In der 25. Minute hiess es nach einem Eigentor von Simon Herren 1:0 für Bubendorf. Binningen glich in der 32. Minute durch Lorenzo Salvia aus. Patrick Märki brachte Binningen 2:1 in Führung (82. Minute). In der 91. Minute sorgte Esat Ölmez für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Binningen.

Gelbe Karten gab es bei Bubendorf für Mario Lenzin (9.), Severin Gentsch (23.) und Manuel Jnglin (59.). Eine Verwarnung gab es für Binningen, nämlich für Darius Von Graffenried (69.).

Die Offensive von Binningen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bubendorf ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Binningen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 4. Binningen hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Binningen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 8). Die Partie findet am 15. Oktober statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Nach der Niederlage büsst Bubendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 9. Für Bubendorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Concordia Basel (Platz 5). Die Partie findet am 16. Oktober statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Bubendorf - SC Binningen b 1:3 (1:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 25. Eigentor (Simon Herren) 1:0.32. Lorenzo Salvia 1:1. 82. Patrick Märki 1:2. 91. Esat Ölmez 1:3. – Bubendorf: Lionel Lüthi, Alex Schärli, Severin Gentsch, Mario Lenzin, Manuel Wagner, Tim Schneider, Filipe Teixeira, Christian Preiswerk, Nicolas Gentsch, Alessio Di Benedetto, Alessio Restieri. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Simon Herren, Alexander Hafner, Marvin Laissue, Nils von Arb, Tim Klein, Nicolas Spörri, Selim Bürgin, Lorenzo Salvia, Benjamin Wirth. – Verwarnungen: 9. Mario Lenzin, 23. Severin Gentsch, 59. Manuel Jnglin, 69. Darius Von Graffenried.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 11:44 Uhr.

