4. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Pratteln gegen Laufenburg-Kaisten – Gabriel Andrijasevic als Matchwinner Pratteln behielt im Spiel gegen Laufenburg-Kaisten am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Pratteln ging zweimal in Führung, Laufenburg-Kaisten holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Pratteln den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Gabriel Andrijasevic eröffnete in der 34. Minute das Skore, als er für Pratteln das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 46. Minute hergestellt: Levin Cardella traf für Laufenburg-Kaisten. In der 66. Minute war es an Janis Dannmeyer, Pratteln 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand war in der 72. Minute hergestellt: Dario Ferrante traf für Laufenburg-Kaisten. Gabriel Andrijasevic sorgte in der 77. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Pratteln. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Pratteln bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Pratteln unverändert. Das Team liegt mit 47 Punkten auf Rang 4. Pratteln hat bisher 15mal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Pratteln ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Laufenburg-Kaisten einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 10. Laufenburg-Kaisten hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Laufenburg-Kaisten ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - FC Pratteln 2:3 (0:1) - Blauen, Laufenburg – Tore: 34. Gabriel Andrijasevic 0:1. 46. Levin Cardella 1:1. 66. Janis Dannmeyer 1:2. 72. Dario Ferrante 2:2. 77. Gabriel Andrijasevic 2:3. – Laufenburg-Kaisten: Janik Näf, Benjamin Etter, Raphael Sigstein, Antonio Fiore, Alejandro Ritz, Vincenzo Fiore, Steve Grossenbacher, Dario Ferrante, Tiago Goncalves Costa, Levin Cardella, Kevin Gajic. – Pratteln: Nicolas Kent, Aldin Becirovic, Aleksandar Nikolic, Navid Nategh, Gani Selishta, Janis Dannmeyer, Jorma Isenschmid, Jack Onpeng, Idriz Basic, Davide Mulè, Gabriel Andrijasevic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

