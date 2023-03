4. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Wallbach gegen Sissach – Siegtreffer durch Timm Bienz Wallbach behielt im Spiel gegen Sissach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Wallbach gelang Timm Bienz in der 67. Minute. In der 17. Minute hatte Haris Malmudirevic Wallbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sissach fiel in der 24. Minute durch Muhamet Mlinaku.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wallbach für Ramon Rutishauser (67.) und Silvan Füglister (83.). Keine einzige Karte erhielt Sissach.

Die Tabellensituation hat sich für Wallbach nicht verändert. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 10. Wallbach hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wallbach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Eiken an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (28. März) (20.15 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Nach der Niederlage büsst Sissach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 8. Sissach hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sissach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Frenkendorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Telegramm: SV Sissach - FC Wallbach-Zeiningen 1:2 (1:1) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 17. Haris Malmudirevic 0:1. 24. Muhamet Mlinaku 1:1. 67. Timm Bienz 1:2. – Sissach: Marc Kühn, Aurin Stricker, Ramon Sutter, Joel Chretien, Pascal Keller, Olivier Lerch, Dominic Hunziker, Alban Asani, Roberto Dellolio, Muhamet Mlinaku, Alex Nyarko. – Wallbach: David Waldmeier, Silvan Füglister, Ramon Rutishauser, Oliver Kalt, Andreas Stocker, Davide Brunner, Pascal Hasler, Simon Bitter, Jonas Freiermuth, Haris Malmudirevic, Timo Patrik Helbling. – Verwarnungen: 67. Ramon Rutishauser, 83. Silvan Füglister.

