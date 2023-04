4. Liga, Gruppe 4 Auswärtssieg für Allschwil gegen Türkgücü Basel – Siegtreffer durch Nico Müller Allschwil behielt im Spiel gegen Türkgücü Basel am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Allschwil das einzige Tor der Partie gelang. Nico Müller traf in der 79. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Allschwil sah Turuu Tuvd (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Allschwil weitere fünf gelbe Karten. Bei Türkgücü Basel sah Arif Sen (87.) die rote Karte. Gelb erhielt Ozan Erdikli (88.).

Mit dem Sieg rückt Allschwil um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 6. Allschwil hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 23. April statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Türkgücü Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 3. Türkgücü Basel hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Türkgücü Basel geht es daheim gegen FC Bosna Basel (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - FC Allschwil 0:1 (0:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tor: 79. Nico Müller 0:1. – Türkgücü Basel: Burak Akveran, Arif Sen, Talha Demirel, Ozan Erdikli, Muhammet Yilmaz, Bera Pasa Öztürk, Salih Öztürk, Abdurrahim Cam, Eren Yagcioglu, Emre Karatas, Alparslan Yapici. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Dominik Vogel, Cyrill Schulz, Marc Bertschmann, Nikolas Brunschwig, Nicola Weibel, Yannick Schönenberger, Federico Panazzolo, Turuu Tuvd, Granit Emini, Jamie Jon Gartmann. – Verwarnungen: 55. Turuu Tuvd, 61. Manuel Jonasch, 83. Dominik Vogel, 84. Nicola Weibel, 88. Ozan Erdikli, 90. Lukas Ingold – Ausschlüsse: 87. Turuu Tuvd, 87. Arif Sen.

