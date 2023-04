Frauen 3. Liga Auswärtssieg für Arlesheim gegen Rheinfelden 1909 – Fiona Kunz trifft spät zum Sieg Sieg für Arlesheim: Gegen Rheinfelden 1909 gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Arlesheim das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war Fiona Kunz.

Zoë Menzinger hatte davor in der 20. Minute zum 1:0 für Rheinfelden 1909 getroffen. In der 39. Minute traf Laura Ehifoh für Arlesheim zum 1:1-Ausgleich. Die gleiche Laura Ehifoh war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Arlesheim verantwortlich. Sie traf erneut in der 60. Spielminute. Gleichstand stellte Zoë Menzinger durch ihren Treffer für Rheinfelden 1909 in der 84. Minute her.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Arlesheim zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Rheinfelden 1909 ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 32 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Arlesheim um einen Platz nach vorne. 16 Punkte bedeuten Rang 7. Arlesheim hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Auf Arlesheim wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Bubendorf, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (19.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Für Rheinfelden 1909 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 5. Für Rheinfelden 1909 war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Rheinfelden 1909 geht es zuhause gegen FC Gelterkinden (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (11.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Arlesheim 2:3 (1:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 20. Zoë Menzinger 1:0. 39. Laura Ehifoh 1:1. 60. Laura Ehifoh 1:2. 84. Zoë Menzinger 2:2. 87. Fiona Kunz 2:3. – Rheinfelden 1909: Benedetta La Piana, Laura Lucchesi, Sara Jenzer, Cinja Sacher, Melanie Krüger, Serena Bühlmann, Martina Mahrer, Xiaoting Eva Ke, Meret Sophie Gschwind, Eva Berse, Zoë Menzinger. – Arlesheim: Sira Schwarz, Laura Ehifoh, Lea Mina Zbinden, Fiona Kunz, Talissia Angela Bellu, Anja Bühler, Zsofia Bartha, Celina Ehifoh, Murielle Galliker, Amel Rayen Arrad, Jana Kloiber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 01:33 Uhr.