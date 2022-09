3. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Binningen gegen Stein – Später Siegtreffer Binningen behielt im Spiel gegen Stein am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Sohayl Mehrabi eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Binningen das 1:0 markierte. In der 10. Minute schoss Lorenzo Salvia Binningen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Binningen erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Olivier Regis weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Fabian Hug (66. Minute) liess Stein auf 1:3 herankommen. Der Anschlusstreffer für Stein zum 2:3 kam in der 70. Minute. Verantwortlich dafür war David Locher. Function der_die gleiche David Locher war es auch, der in der 82. Minute zum 3:3 für Stein traf. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute traf Sohayl Mehrabi zum 4:3-Siegestreffer für Binningen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Binningen sah Yves Hürlimann (60.) die rote Karte. Gelb erhielt Yves Hürlimann (54.). Bei Stein sah Fabian Näf (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Stein weitere vier gelbe Karten.

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 20 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 12).

Binningen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 8. Binningen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Binningen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von AC Rossoneri an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (20.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Stein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Stein hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Stein tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Birsfelden an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Donnerstag (29. September) statt (20.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Stein - SC Binningen a 3:4 (0:3) - Bustelbach, Stein – Tore: 2. Sohayl Mehrabi 0:1. 10. Lorenzo Salvia (Penalty) 0:2.22. Olivier Regis (Penalty) 0:3.66. Fabian Hug 1:3. 70. David Locher 2:3. 82. David Locher 3:3. 88. Sohayl Mehrabi 3:4. – Stein: Lirim Gashi, Jan-Arjen Van Heel, Daniel Lovric, Fabian Näf, Silvan Ackermann, Mateo Caktas, Jarmo Rüede, Luca Gränacher, Fabian Hug, David Locher, Yanis Jung. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Flavio Schmidig, Volkan Kaya, Sohayl Mehrabi, Lorenzo Salvia, Pablo Krug, Olivier Regis, Kai Gysin, Raphael Pregger. – Verwarnungen: 54. Yves Hürlimann, 71. Arlind Krasniqi, 78. Jarmo Rüede, 81. Daniel Lovric, 83. Fabian Näf – Ausschlüsse: 60. Yves Hürlimann, 92. Fabian Näf.

