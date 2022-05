4. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Diegten Eptingen gegen Virtus Liestal Diegten Eptingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Virtus Liestal 3:1.

(chm)

Miroslav Bonko eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Diegten Eptingen das 1:0 markierte. Diegten Eptingen baute die Führung in der 7. Minute (Rouven Schäfer) weiter aus (2:0). Die 30. Minute brachte für Virtus Liestal den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Andrea Lorenzo Blasi. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Schneider in der 58. Minute. Er traf zum 3:1 für Diegten Eptingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Diegten Eptingen, nämlich für Simon Ries (65.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Virtus Liestal, Alexandere Burkhalter (54.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Diegten Eptingen unverändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Diegten Eptingen hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Diegten Eptingen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Oberdorf. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Virtus Liestal hat bisher siebenmal gewonnen und elfmal verloren.

Virtus Liestal tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Oberdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 28. Mai (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Diegten Eptingen 1:3 (1:2) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 4. Miroslav Bonko 0:1. 7. Rouven Schäfer 0:2. 30. Andrea Lorenzo Blasi 1:2. 58. Marco Schneider 1:3. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Noah Davide Plozza, Raphael Buser, David Bürki, Alexandere Burkhalter, Ognien Colovic, Tiago Vogt, Nrece Nrecaj, Fabio Petrucci, Nico De Simone, Andrea Lorenzo Blasi. – Diegten Eptingen: Leandro Di Venere, Michael Gerber, Jan Krieg, Simon Jenni, Gabriel Flühler, Sven Zeller, Marco Schneider, Alexander Wolf, Simon Ries, Miroslav Bonko, Rouven Schäfer. – Verwarnungen: 54. Alexandere Burkhalter, 65. Simon Ries.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 10:53 Uhr.