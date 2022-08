3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Münchenstein FC gegen Bubendorf im ersten Spiel Münchenstein FC siegt auswärts gegen Bubendorf: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Giuliano Salvia in der 35. Minute. Er traf für Münchenstein FC zum 1:0. In der 39. Minute schoss Matteo Saracino Münchenstein FC mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Dank dem Treffer von Janis Eggimann (42.) reduzierte sich der Rückstand für Bubendorf auf ein Tor (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luca Ritter in der 88. Minute. Er traf zum 3:1 für Münchenstein FC.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: André Gaudin von Bubendorf erhielt in der 73. Minute die gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Münchenstein FC auf dem ersten Rang. Als nächstes trifft Münchenstein FC auf fremdem Terrain mit FC Dardania (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach dem ersten Spiel steht Bubendorf auf dem zehnten Rang. Für Bubendorf geht es zuhause gegen SC Münchenstein (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (24. August) statt (20.15 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Münchenstein 1:3 (1:2) - Brühl, Bubendorf – Tore: 35. Giuliano Salvia 0:1. 39. Matteo Saracino (Penalty) 0:2.42. Janis Eggimann 1:2. 88. Luca Ritter 1:3. – Bubendorf: Clemens Hohl, Manuel Wagner, Severin Gentsch, Mario Lenzin, Sinan Bloch, Manuel Schaub, Janis Eggimann, Christian Preiswerk, Noé Wahl, Dario Minnig, Sebastian Rüst. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Marco Di Benedetto, Cyrille Hagen, Finn Leitner, Joel Scherrer, Giuliano Salvia, Sergej Simendic, Luca Ritter, Vlerand Redzepi, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 73. André Gaudin.

