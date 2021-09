4. Liga, Gruppe 3 Auswärtssieg für Röschenz gegen Aesch Röschenz gewinnt am Sonntag auswärts gegen Aesch 2:0.

(chm)

Kurz nach der Pause schoss Lukas Jecker (47. Minute) das 1:0 und brachte Röschenz auf die Siegesstrasse. In der 64. Minute erhöhte Mark Wasem auf 2:0 für Röschenz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Röschenz erhielten Marco Cueni (47.) und Victor Misev (60.) eine gelbe Karte. Für Aesch gab es keine Karte.

In der Tabelle verbessert sich Röschenz von Rang 6 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Röschenz hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Röschenz tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Laufen a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Unverändert liegt Aesch auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Für Aesch war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Aesch tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Riederwald an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Aesch - FC Röschenz 0:2 (0:1) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 47. Lukas Jecker 0:1. 64. Mark Wasem 0:2. – Aesch: Yannick Moll, Stefan Gempeler, Dominic Spichty, Marco Zorzetto, Sascha Volpe, Jeremy Pursell, Gianluca Celant, Romeo Bitto, Nicola Wetzel, Yannick Schultz, Nico Fruncillo. – Röschenz: Cyrill Christ, Nicola Staudt, Colin Darms, Mark Wasem, Tobias Dreier, Victor Misev, Fabian Karrer, Lukas Jecker, Raphael Thomann, Michel Cueni, Jan Steingruber. – Verwarnungen: 47. Marco Cueni, 60. Victor Misev.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Aesch - FC Röschenz 0:2, FC Laufen a - FC Oberwil 2:1, SC Dornach - FC Riederwald 2:2

Tabelle: 1. FC Laufen a 3 Spiele/9 Punkte (11:2). 2. FC Riederwald 3/7 (9:5), 3. FC Röschenz 3/7 (9:3), 4. FC Münchenstein 3/6 (9:10), 5. FC Reinach 3/6 (6:5), 6. FC Oberwil 3/4 (6:6), 7. FC Aesch 3/3 (8:8), 8. FC Ettingen 3/3 (10:13), 9. SC Dornach 3/3 (4:4), 10. FC Brislach 3/3 (11:11), 11. FC Therwil 3/0 (3:14), 12. FC Kleinlützel 3/0 (4:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 22:49 Uhr.