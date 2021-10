4. Liga, Gruppe 4 Auswärtssieg für Schwarz-Weiss gegen Kleinhüningen – Siegtreffer durch Amadou Barry Schwarz-Weiss behielt im Spiel gegen Kleinhüningen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 60. Minute, als Amadou Barry den Treffer zum 3:2 für Schwarz-Weiss erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Nawid Gafuhrzada in der 12. Minute für Kleinhüningen geschossen. In der 15. Minute traf Amadou Barry für Schwarz-Weiss zum 1:1-Ausgleich. Fabio Gil brachte Schwarz-Weiss 2:1 in Führung (46. Minute). Gleichstand war in der 52. Minute hergestellt: Nawid Gafuhrzada traf für Kleinhüningen.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kleinhüningen. Die einzige gelbe Karte bei Schwarz-Weiss erhielt: Mattia Fahrländer (39.)

Schwarz-Weiss machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 3. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen AS Timau Basel (Platz 5). Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Trotz der Niederlage bleibt Kleinhüningen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 19 Punkte auf dem Konto. Kleinhüningen hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kleinhüningen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FF Brüglingen Basel (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (15.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Schwarz-Weiss 2:3 (1:1) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 12. Nawid Gafuhrzada 1:0. 15. Amadou Barry 1:1. 46. Fabio Gil 1:2. 52. Nawid Gafuhrzada 2:2. 60. Amadou Barry 2:3. – Kleinhüningen: Ismail Bajramoski, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Edon Rahmani, Dimitri Wyss, David Elma, Yannick Bischof, Luca Schwab, Zebur Qerimi, Valentin Roos, Egzon Abazi, Nawid Gafuhrzada. – Schwarz-Weiss: Zeno Lützenburger, Nuno Miguel De Moura, Linus Kneubühler, Diego Jenni, Laurin Van der Haegen, Mattia Fahrländer, Fabio Gil, Julian Tanner, Sebastian Fäs, Alessandro Zarola, Amadou Barry. – Verwarnungen: 15. Dean Ledermann, 39. Mattia Fahrländer, 43. Manuel Antonio Barroso Gonçalves, 79. Yannick Bischof, 79. Dimitri Wyss.

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 8 Spiele/19 Punkte (24:13). 2. SC Binningen b 7/18 (33:9), 3. FC Schwarz-Weiss 7/12 (14:14), 4. FC Türkgücü Basel 6/10 (18:15), 5. AS Timau Basel 7/10 (18:22), 6. FF Brüglingen Basel 6/9 (17:13), 7. FC Bosna Basel 6/7 (9:13), 8. US Bottecchia BS 6/7 (8:16), 9. FC Allschwil 7/7 (16:18), 10. SC Steinen Basel b 6/3 (11:26), 11. FC Dardania 6/3 (18:27), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.10.2021 07:40 Uhr.