4. Liga, Gruppe 4 Auswärtssieg für Schwarz-Weiss gegen Timau Basel Sieg für Schwarz-Weiss: Gegen Timau Basel gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:3.

Timau Basel erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Ivan Rusell ging das Team in der 26. Minute in Führung. Per Elfmeter glich Khalil Ashqar das Spiel in der 31. Minute für Schwarz-Weiss wieder aus.

Danach drehte Schwarz-Weiss auf. Das Team schoss ab der 59. Minute noch vier weitere Tore, während Timau Basel noch zwei Treffer gelangen (zum 2:2 (62. Minute) und 3:3 (77. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Schwarz-Weiss waren: Benjamin Penayo (2 Treffer), Alessio Zarola (2 Treffer) und Khalil Ashqar (1 Treffer). Die Torschützen für Timau Basel waren: Sead Imeri, Matheus Nascimento Ribeiro und Ivan Rusell.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Timau Basel für Taulant Zenuni (30.) und Ivan Rusell (87.). Keine einzige Karte erhielt Schwarz-Weiss.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 39 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Schwarz-Weiss nicht verändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Schwarz-Weiss wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team SC Steinen Basel, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Timau Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 3. Timau Basel hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FF Brüglingen Basel (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (15.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Schwarz-Weiss 3:5 (1:1) - Rankhof, Basel – Tore: 26. Ivan Rusell 1:0. 31. Khalil Ashqar (Penalty) 1:1.59. Alessio Zarola 1:2. 62. Matheus Nascimento Ribeiro 2:2. 72. Benjamin Penayo 2:3. 77. Sead Imeri 3:3. 83. Benjamin Penayo 3:4. 93. Alessio Zarola 3:5. – Timau Basel: Pajtim Kerimi, Alex Cusenza, Elvidon Zeqiraj, Franz Reichenbach, Avni Asani, Ivan Rusell, Joao Victor Santos Ramos, Mino Montalto, Taulant Zenuni, Matheus Nascimento Ribeiro, Sead Imeri. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Pablo Canosa Dopazo, Fabio Perrotta, Dominic Cussigh, Laurin Van der Haegen, Khalil Ashqar, Benjamin Penayo, Loris Todaro, Alessandro Zarola, Alessio Zarola, Amadou Barry. – Verwarnungen: 30. Taulant Zenuni, 87. Ivan Rusell.

