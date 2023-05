4. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Sissach gegen Laufenburg-Kaisten – Alban Asani trifft zum Sieg Sissach gewinnt am Samstag auswärts gegen Laufenburg-Kaisten 2:1.

Sissach geriet zunächst in Rückstand, als Robin Brogle in der 4. Minute die zwischenzeitliche Führung für Laufenburg-Kaisten gelang. In der 35. Minute glich Sissach jedoch aus und ging in der 57. Minute in Führung. Torschützen waren Maurice Simon und Alban Asani.

Bei Sissach erhielten Aurin Stricker (24.) und Olivier Lerch (49.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Laufenburg-Kaisten für Antonio Fiore (47.) und Nedeljko Brankovic (80.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sissach. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Sissach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Sissach geht es zuhause gegen FC Oberdorf (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (19.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Laufenburg-Kaisten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Für Laufenburg-Kaisten war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufenburg-Kaisten auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frenkendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - SV Sissach 1:2 (1:1) - Blauen, Laufenburg – Tore: 4. Robin Brogle 1:0. 35. Maurice Simon 1:1. 57. Alban Asani 1:2. – Laufenburg-Kaisten: Mathias Gehrig, Robin Böller, Nedeljko Brankovic, Antonio Fiore, Simon Näf, Janis Senn, Antonio Fiore, Fabian Gmeiner, Robin Brogle, Steve Grossenbacher, Benjamin Etter. – Sissach: Marc Kühn, Ramon Sutter, Aurin Stricker, Joel Chretien, Pascal Keller, Gustavo Lourenco Goncalves, Marvin Schneider, Olivier Lerch, Alban Asani, Maurice Simon, Alex Nyarko. – Verwarnungen: 24. Aurin Stricker, 47. Antonio Fiore, 49. Olivier Lerch, 80. Nedeljko Brankovic.

