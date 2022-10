4. Liga, Gruppe 2 Bachletten 2020 setzt Siegesserie auch gegen Muttenz fort – Muttenz verliert nach fünf Siegen Bachletten 2020 setzt seine Siegesserie auch gegen Muttenz fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Per Penalty traf Pascal Wohlwender in der 26. Minute zur 1:0-Führung für Bachletten 2020. Das letzte Tor der Partie fiel in der 50. Minute, als Marco Räss die Führung für Bachletten 2020 auf 2:0 erhöhte.

Bei Bachletten 2020 erhielten Alain Dubach (70.) und Xaver Sebastian Dill (85.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Sven Groeger (26.) und Alain Tanner (82.).

Bachletten 2020 hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.9 Mal pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bachletten 2020. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 4. Bachletten 2020 hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bachletten 2020 spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aesch b (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Nach der Niederlage büsst Muttenz zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 5. Muttenz hat bisher fünfmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team NK Posavina. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: SV Muttenz - FC Bachletten 2020 0:2 (0:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 26. Pascal Wohlwender (Penalty) 0:1.50. Marco Räss 0:2. – Muttenz: Janic Heid, Jonas Stettler, Alessandro Legge, Sven Groeger, Nathaniel Joseph Pressner, Emanuele Legge, Mattia Calamaio, Luca Riggio, Jonas Klotz, Burak Hacilar, Fabio Durante. – Bachletten 2020: Gian Luca Iaiza, Pablo Iselin, Noam Schmidhauser, Fionn Bumann, Alain Dubach, Milan Brupbacher, Pascal Wohlwender, Tobias Thommen, Nicolas Staehelin, Nico Theiler, Marco Räss. – Verwarnungen: 26. Sven Groeger, 70. Alain Dubach, 82. Alain Tanner, 85. Xaver Sebastian Dill.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

