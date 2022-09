4. Liga, Gruppe 2 Bachletten 2020 sorgt bei Münchenstein FC für Überraschung Überraschender Sieg für Bachletten 2020: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Münchenstein FC (1. Rang) auswärts klar 4:1 geschlagen. Zugleich war es für Bachletten 2020 im fünften Spiel der erste Sieg der Saison.

Das erste Tor der Partie fiel für Münchenstein FC: Nico Hauser brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 15, als Marco Räss für Bachletten 2020 erfolgreich war. In der 40. Minute schoss Benjamin Thalmann Bachletten 2020 mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Bachletten 2020 baute die Führung in der 76. Minute (Noam Schmidhauser) weiter aus (3:1). Marco Räss schoss das 4:1 (85. Minute) für Bachletten 2020 und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC erhielten Patrick Zimmermann (40.) und Dario Nardiello (65.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bachletten 2020, Benjamin Thalmann (77.) kassierte sie.

Bachletten 2020 hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 1.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 8 Tore erzielte.

Münchenstein FC lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Bachletten 2020. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 7).

Bachletten 2020 verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Bachletten 2020 folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden.

Im nächsten Spiel kriegt es Bachletten 2020 zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ferad. Das Spiel findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Münchenstein FC steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 1). Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Münchenstein FC erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team NK Posavina. Das Spiel findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Welschmatt, Münchenstein).

Telegramm: FC Münchenstein a - FC Bachletten 2020 1:4 (1:2) - Welschmatt, Münchenstein – Tore: 5. Nico Hauser 1:0. 15. Marco Räss 1:1. 40. Benjamin Thalmann (Penalty) 1:2.76. Noam Schmidhauser 1:3. 85. Marco Räss 1:4. – Münchenstein FC: Gioele Lombardi, Nico Hauser, Nicolas Menz, Mahir Ali Calhan, Dario Nardiello, David Wenger, Andrin Spring, Dario Muchenberger, Enrique Cortizo, Silvan Stürchler, Patrick Zimmermann. – Bachletten 2020: Damiano Maltese, Pablo Iselin, Fionn Bumann, Diego Mighali, Benjamin Thalmann, Noam Schmidhauser, Pascal Wohlwender, Benjamin Klemperer, Marco Räss, Emanuel Roter, Xaver Sebastian Dill. – Verwarnungen: 40. Patrick Zimmermann, 65. Dario Nardiello, 77. Benjamin Thalmann.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 03:35 Uhr.

