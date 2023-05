4. Liga, Gruppe 3 Behram Rexhepi rettet Breitenbach einen Punkt gegen Oberwil Im Spiel zwischen Oberwil und Breitenbach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Breitenbach war zweimal in Führung. Oberwil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Breitenbach in der 90. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 88. Minute ging Oberwil zunächst 3:2 in Führung. Nur gerade zwei Minuten nach dem 3:2 (88. Miunte) traf Behram Rexhepi für Breitenbach in der 90. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Breitenbach erhielten Luis Carlos Da Silva Bica (36.) und Kastriot Guri (55.) eine gelbe Karte. Oberwil blieb ohne Karte.

Oberwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Oberwil nicht verändert. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 6. Oberwil hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Aesch a. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Breitenbach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Breitenbach daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Therwil (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Oberwil - FC Breitenbach 3:3 (1:1) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 3. Nikola Rajic 0:1. 36. Pascal Michel (Penalty) 1:1.50. Pietro Pilenza 1:2. 54. Nicolas Flaig 2:2. 88. Sander Arets 3:2. 90. Behram Rexhepi 3:3. – Oberwil: Stefan Gubser, Thierry Geissmann, Deniz Kececi, Cédric Hartmann, Pascal Kaufmann, Matthias Mächler, Ivica Ohnjec, Nunzio Incognito, Jan Studinger, Pascal Michel, Fabio Zle. – Breitenbach: Erkan Kilic, Nuri Hamdo, Jonas Ruchti, Luis Carlos Da Silva Bica, Nicolas Kaufmann, Ismail Uzakgider, Venhar Ahmeti, Kastriot Guri, Pietro Pilenza, Kadri Guri, Behram Rexhepi. – Verwarnungen: 36. Luis Carlos Da Silva Bica, 55. Kastriot Guri.

