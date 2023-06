3. Liga, Gruppe 1 Betim Dauti rettet Birsfelden einen Punkt gegen Zwingen Im Spiel zwischen Birsfelden und Zwingen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Zweimal legte Zwingen vor, zweimal glich Birsfelden aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Zwingen: Luca Labhart brachte seine Mannschaft in der 22. Minute 1:0 in Führung. Birsfelden glich in der 47. Minute durch Fitim Dauti aus. Sandro Piatti traf in der 63. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Zwingen.

Birsfelden gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Betim Dauti in der 94. Minute zum 2:2 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Birsfelden erhielt: Betim Dauti (70.) eine Verwarnung gab es für Zwingen, nämlich für Patrick Müller (44.).

In seiner Gruppe hat Birsfelden den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Birsfelden unverändert. 55 Punkte bedeuten Rang 2. Birsfelden hat bisher 16mal gewonnen, dreimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Birsfelden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Zwingen in der Tabelle ein und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 9. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Zwingen hat bisher neunmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Zwingen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Birsfelden - FC Zwingen 2:2 (1:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 22. Luca Labhart 0:1. 47. Fitim Dauti 1:1. 63. Sandro Piatti 1:2. 94. Betim Dauti 2:2. – Birsfelden: Alberto Palombo, Bardh Dauti, Filip Golubovic, Betim Dauti, Felix Hoffer, Max Forsbach, Erjon Ziba, Roberto Garcia, Seyfettin Kalayci, Fitim Dauti, Ömer Dilaver Yagimli. – Zwingen: Silvan Lüscher, Steven Santheyapillai, Sandro Schütz, Luca Labhart, Sandy Sprunger, Fabian Brunner, Patrick Müller, Dominique Tschabold, Dominik Studer, Sandro Piatti, Kevin Iyadurai. – Verwarnungen: 44. Patrick Müller, 70. Betim Dauti.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 23:12 Uhr.