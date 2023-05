3. Liga, Gruppe 1 Binningen gewinnt klar gegen Lausen Binningen gewinnt am Samstag zuhause gegen Lausen 4:1.

Das Skore eröffnete Nikola Gadzic in der 20. Minute. Er traf für Lausen zum 1:0. Binningen glich in der 34. Minute durch Simon Fischer aus. Das Tor von Flavio Krug in der 41. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Binningen.

In der 71. Minute traf Flavio Krug bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für Binningen. Das letzte Tor der Partie erzielte Jan Boschung, der in der 87. Minute die Führung für Binningen auf 4:1 ausbaute.

Bei Binningen erhielten Melvin Fehlbaum (53.), Volkan Kaya (76.) und Jannik Frank (85.) eine gelbe Karte. Bei Lausen erhielten Elias Küng (56.) und Saverio Gurri (80.) eine gelbe Karte.

Dass Binningen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 24 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Binningen die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Lausen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Binningen nicht verändert. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 11. Binningen hat bisher achtmal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Binningen geht es auswärts gegen FC Zwingen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Nach der Niederlage büsst Lausen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 10. Lausen hat bisher neunmal gewonnen und 15mal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Lausen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Birsfelden. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: SC Binningen a - FC Lausen 72 4:1 (2:1) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 20. Nikola Gadzic 0:1. 34. Simon Fischer 1:1. 41. Flavio Krug 2:1. 71. Flavio Krug 3:1. 87. Jan Boschung 4:1. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Olivier Regis, Flavio Schmidig, Pablo Krug, Daniel Sliskovic, Flavio Krug, Jannik Frank. – Lausen: Micha Bürgin, Saverio Gurri, Joris Gysin, Julian Schmidt, Ardian Kasa, Jan Gysin, Antonino Crimi, Tomislav Duvnjak, Nikola Gadzic, Sebastian Gysin, Elias Küng. – Verwarnungen: 53. Melvin Fehlbaum, 56. Elias Küng, 76. Volkan Kaya, 80. Saverio Gurri, 85. Jannik Frank.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 21:04 Uhr.