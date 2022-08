3. Liga, Gruppe 1 Binningen holt sich die ersten drei Punkte gegen Therwil – Francesco Biafora trifft dreimal Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Binningen auswärts gegen Therwil 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Francesco Biafora, der in der 41. Minute für Binningen zum 1:0 traf. Erneut Francesco Biafora traf in der 44. Minute auch zum 2:0 für Binningen. Nur vier Minuten später traf Francesco Biafora erneut, so dass es in der 48. Minute 3:0 für Binningen hiess.

Jannik Frank verkürzte in der 76. Minute den Rückstand von Therwil auf 1:3. Esat Ölmez schoss das 4:1 (89. Minute) für Binningen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Binningen. Bei Therwil erhielten Dominik Bätscher (56.) und Yannik Kunz (75.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Binningen auf dem fünften Rang. Binningen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Nordstern BS (Platz 10). Das Spiel findet am 3. September statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Therwil liegt nach Spiel 2 auf Rang 13. Im nächsten Spiel kriegt es Therwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Birsfelden. Das Spiel findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Therwil - SC Binningen a 1:4 (0:2) - Känelboden, Therwil – Tore: 41. Francesco Biafora 0:1. 44. Francesco Biafora 0:2. 48. Francesco Biafora 0:3. 76. Jannik Frank 1:3. 89. Esat Ölmez 1:4. – Therwil: Christoph Hess, Jan Patrick Schürch, Yannik Kunz, Asvin Ehsan, Gabriel Hermon, Renato Zingg, Jannis Reimer, Jannik Frank, Yanic Fläcklin, Ivan Darms, Dominik Bätscher. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Flavio Schmidig, Flavio Krug, Pablo Krug, Esat Ölmez, Esteve Chamorro Rivera, Francesco Biafora. – Verwarnungen: 31. Francesco Biafora, 56. Dominik Bätscher, 56. Yves Hürlimann, 73. Volkan Kaya, 75. Yannik Kunz, 75. Simon Fischer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 01:21 Uhr.