3. Liga, Gruppe 1 Binningen holt sich drei Punkte gegen Gelterkinden Sieg für Binningen: Gegen Gelterkinden gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 2:1.

Binningen lag ab der 79. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Jan Ganster (46. Minute) und Corsin Schmid getroffen hatten. Gelterkinden gelang in der 92. Minute durch Alexander Thommen noch der Anschlusstreffer.

Gelbe Karten gab es bei Binningen für Jan Ganster (50.), Rafael Ramires Marques (87.) und Janis Wieland (93.). Bei Gelterkinden erhielten Joel Schmid (58.) und Fabio Hammernick (91.) eine gelbe Karte.

Binningen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 8. Binningen hat bisher achtmal gewonnen und zehnmal verloren.

Für Binningen geht es auswärts gegen AC Rossoneri (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (23. April) (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 12. Gelterkinden hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gelterkinden tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Oberwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: SC Binningen - FC Gelterkinden 2:1 (1:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 46. Jan Ganster 1:0. 79. Corsin Schmid 2:0. 92. Alexander Thommen 2:1. – Binningen: Philippe Herzog, Jan Ganster, Esat Ölmez, Christian Frei, Flavio Schmidig, Janis Wieland, Benjamin Aufdereggen, Sohayl Mehrabi, David Zaugg, Corsin Schmid, Luca Yildiz. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Joel Schmid, Alexander Thommen, Yannick Brogle, Manuel Wiederkehr, Kilian Fischer, Fabio Hammernick, Yves Arnold, Noa Merz, Marek Binjas, Marco Erny. – Verwarnungen: 50. Jan Ganster, 58. Joel Schmid, 87. Rafael Ramires Marques, 91. Fabio Hammernick, 93. Janis Wieland.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

