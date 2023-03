3. Liga, Gruppe 2 Binningen setzt Siegesserie auch gegen Concordia Basel fort Binningen setzt seine Siegesserie auch gegen Concordia Basel fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Doppeltorschütze Francesco Biafora brachte Concordia Basel in der 18. Und 20 Minute 2:0 in Führung.

Concordia Basel gelang in der 70. Minute durch Lio Erhard noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Binningen sah Lorenzo Salvia (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Binningen weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Concordia Basel für Vildan Aliji (17.), Jann Erhard (35.) und Reto Bornhauser (50.).

Binningen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 56 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match. In der Abwehr ist Binningen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 15 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Binningen: 36 Punkte bedeuten Rang 2. Für Binningen ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Binningen in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Breitenbach zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 25. März statt (20.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Concordia Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Concordia Basel hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Concordia Basel wartet im nächsten Spiel auswärts das fünftplatzierte Team FC Schwarz-Weiss a, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Concordia Basel - SC Binningen b 1:2 (0:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 18. Francesco Biafora (Penalty) 0:1.20. Francesco Biafora 0:2. 70. Lio Erhard 1:2. – Concordia BS: Sven Bugmann, Noah Lamotte, Vildan Aliji, Reto Bornhauser, Kasey Kunz, Marlon Würsten, Lio Erhard, Jann Erhard, Haris Hodzic, Noël Guthauser, Arnold Nlend-Sah Kuepo Deutcho. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Simon Herren, Philip Eggenberger, Marvin Laissue, David Zaugg, Tim Klein, Luca Yildiz, Francesco Biafora, Lorenzo Salvia, Fynn Von Planta. – Verwarnungen: 17. Vildan Aliji, 35. Jann Erhard, 44. Manuel Escher, 50. Reto Bornhauser, 51. Philip Eggenberger, 75. Simon Ebener, 91. Remo Hirschi – Ausschluss: 90. Lorenzo Salvia.

