3. Liga, Gruppe 1 Binningen setzt Siegesserie auch gegen FC Liestal fort – Flavio Krug mit Last-Minute-Treffer FC Liestal lag gegen Binningen deutlich vorne, nämlich 2:0 (27. Minute) - und verlor dennoch. Binningen feiert einen 4:3-Heimsieg.

Das Skore eröffnete Maurice Morand in der 2. Minute. Er traf für FC Liestal zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für FC Liestal stellte Alessio Pileggi in Minute 27 her. Die 43. Minute brachte für Binningen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Angelo Moedas.

Olivier Regis glich in der 47. Minute für Binningen aus. Es hiess 2:2. In der 55. Minute gelang Liam Kos der Führungstreffer zum 3:2 für FC Liestal. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 72. Minute, als Emanuel Meier für Binningen traf. In den Schlussminuten machte Flavio Krug alles klar. Sein Treffer in der 94. Minute zum 4:3 sicherte Binningen den Sieg.

Binningen kassierte vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt FC Liestal.

Binningen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Binningen hat bisher zehnmal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Binningen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst FC Liestal einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 34 Punkten auf Rang 7. FC Liestal hat bisher zehnmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für FC Liestal ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Binningen a - FC Liestal 4:3 (1:2) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 2. Maurice Morand 0:1. 27. Alessio Pileggi 0:2. 43. Angelo Moedas 1:2. 47. Olivier Regis 2:2. 55. Liam Kos 2:3. 72. Emanuel Meier 3:3. 94. Flavio Krug 4:3. – Binningen: Marlon Knotek, Rafael Ramires Marques, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Joel Müller, Olivier Regis, Melvin Fehlbaum, Angelo Moedas, Daniel Sliskovic, Flavio Krug, Roger Niederhauser. – FC Liestal: Lars Ruflin, Alexander Wolf, Linus Wegmann, Claudio Vanne, Mario Fellmann, Alessio Pileggi, Maurice Morand, Gino Scacchi, Matthias Fricker, Patrick Rudin, Kilian Steger. – Verwarnungen: 33. Melvin Fehlbaum, 48. Daniel Sliskovic, 74. Adem Deniz Ercedogan, 82. Flavio Krug.

