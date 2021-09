4. Liga, Gruppe 4 Binningen setzt Siegesserie auch gegen Türkgücü Basel fort Binningen setzt seine Siegesserie auch gegen Türkgücü Basel fort. Das 5:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge( in fünf Spielen).

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Binningen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Türkgücü Basel waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (29. Minute) und zum 2:5 (89. Minute).

Die Torschützen für Binningen waren: Remo Hirschi (2 Treffer), Nicholas Visconti (1 Treffer), Luca Wagner (1 Treffer) und Benjamin Wirth (1 Treffer). Die Torschützen für Türkgücü Basel waren: Ismet Büyükgöz und Ahmet Poyraz.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Binningen sah Marvin Laissue (47.) die rote Karte. Gelb erhielt Fynn Von Planta (42.). Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Türkgücü Basel.

Dass Binningen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Binningen durchschnittlich 4.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Türkgücü Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 8).

Keine Änderung in der Tabelle für Binningen: Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 2. Binningen hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Binningen in einem Heimspiel mit SC Steinen Basel b (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 26. September statt (16.45 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

In der Tabelle verliert Türkgücü Basel Plätze und zwar von Rang 5 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Türkgücü Basel hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Türkgücü Basel tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von VfR Kleinhüningen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - SC Binningen b 2:5 (1:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 20. Nicholas Visconti (Penalty) 0:1.29. Ismet Büyükgöz 1:1. 45. Luca Wagner 1:2. 63. Remo Hirschi 1:3. 72. Remo Hirschi 1:4. 81. Benjamin Wirth (Penalty) 1:5.89. Ahmet Poyraz 2:5. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Arif Sen, Hüseyin Capit, Tarik Ikican, Ismet Büyükgöz, Eren Yagcioglu, Salih Öztürk, Ahmet Poyraz, Emre Karatas, Bera Pasa Öztürk, Can Sefig Aydogdu. – Binningen: Maximilian Eggenberger, Alessio Enrique Ferrara, Philip Eggenberger, Marvin Laissue, Fynn Von Planta, Sohayl Mehrabi, Tim Klein, Benjamin Wirth, Luca Wagner, Nicholas Visconti, Huseyin Gürgün. – Verwarnungen: 25. Salih Öztürk, 26. Arif Sen, 33. Bera Pasa Öztürk, 42. Fynn Von Planta, 66. Emirhan Yilmaz, 90. Hüseyin Akkaya – Ausschluss: 47. Marvin Laissue.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Türkgücü Basel - SC Binningen b 2:5, FC Dardania - AS Timau Basel 3:5, US Bottecchia BS - FC Allschwil 2:2, FC Bosna Basel - VfR Kleinhüningen 0:4

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 5 Spiele/15 Punkte (16:6). 2. SC Binningen b 5/12 (23:8), 3. FC Schwarz-Weiss 5/9 (11:7), 4. AS Timau Basel 5/9 (16:15), 5. FC Allschwil 5/7 (11:10), 6. FC Bosna Basel 4/6 (7:10), 7. FC Türkgücü Basel 4/6 (10:12), 8. FF Brüglingen Basel 5/6 (15:12), 9. SC Steinen Basel b 4/3 (8:17), 10. US Bottecchia BS 4/1 (2:12), 11. FC Dardania 4/0 (9:19), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

