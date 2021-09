3. Liga, Gruppe 1 Binningen siegt gegen Zwingen – Max Forsbach trifft zum Sieg Binningen gewinnt am Samstag zuhause gegen Zwingen 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 79. Minute, als Max Forsbach den Treffer zum 3:2 für Binningen erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Moreno Damiano in der 28. Minute für Binningen geschossen. Per Elfmeter glich Sandro Schütz das Spiel in der 33. Minute für Zwingen wieder aus. In der 47. Minute gelang Dominique Tschabold der Führungstreffer zum 2:1 für Zwingen. Binningen glich in der 54. Minute durch Sohayl Mehrabi aus.

Zwingen kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Binningen, Gianfranco Ferrara (90.) kassierte sie.

Die Offensive von Binningen hat bislang häufig überzeugt: In vier Spielen hat sie total 13 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Binningen verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Binningen hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Für Binningen geht es auswärts gegen FC Concordia Basel (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 19. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Zwingen rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 10. Das Team hat vier Punkte. Zwingen hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Zwingen wartet im nächsten Spiel zuhause das neuntplatzierte Team AC Rossoneri, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 19. September statt (13.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: SC Binningen - FC Zwingen 3:2 (1:1) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 28. Moreno Damiano 1:0. 33. Sandro Schütz (Penalty) 1:1.47. Dominique Tschabold 1:2. 54. Sohayl Mehrabi 2:2. 79. Max Forsbach (Penalty) 3:2. – Binningen: Sandro Meier, Benjamin Aufdereggen, Emanuel Meier, Bardh Dauti, Sohayl Mehrabi, Semi Trabelsi, Silvio Baumgartner, Max Forsbach, Flavio Schmidig, Betim Dauti, Moreno Damiano. – Zwingen: Silvan Lüscher, Marc Steiner, Steven Hänggi, Patrick Müller, Pravin Manotheepan, Nicola Spano, Dominique Tschabold, Sandro Schütz, Sandro Piatti, Denojahn Ponnuthurai, Alessio Piatti. – Verwarnungen: 3. Nicola Spano, 14. Denojahn Ponnuthurai, 85. Patrick Müller, 90. Gianfranco Ferrara, 92. Alessio Piatti.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Gelterkinden - FC Concordia Basel 3:3, US Olympia 1963 - FC Oberwil 5:1, FC Laufen - FC Therwil 4:0, AC Rossoneri - FC Breitenbach 4:2, FC Bubendorf - FC Black Stars 4:0, SC Binningen - FC Zwingen 3:2

Tabelle: 1. FC Laufen 4 Spiele/10 Punkte (15:3). 2. FC Therwil 4/9 (14:5), 3. SC Binningen 4/9 (13:7), 4. FC Gelterkinden 4/7 (11:8), 5. FC Bubendorf 4/7 (10:8), 6. FC Black Stars 4/6 (12:14), 7. FC Oberwil 4/5 (6:7), 8. FC Concordia Basel 4/5 (6:10), 9. AC Rossoneri 4/5 (6:8), 10. FC Zwingen 4/4 (6:9), 11. FC Schwarz-Weiss b 3/3 (5:5), 12. US Olympia 1963 4/3 (10:12), 13. FC Breitenbach 4/1 (7:13), 14. BCO Alemannia Basel 3/0 (2:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 08:25 Uhr.