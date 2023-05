3. Liga, Gruppe 2 Binningen und Laufen spielen unentschieden 2:2 lautet das Resultat zwischen Binningen und Laufen. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zweimal legte Binningen vor, zweimal glich Laufen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Luca Wagner eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Binningen das 1:0 markierte. Nach nur neun Minuten machte David Guntern die Führung schon wieder zunichte. Remo Hirschi schoss Binningen in der 38. Minute zur 2:1-Führung. Gleichstand war in der 60. Minute hergestellt: David Guntern traf für Laufen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Binningen, Francesco Biafora (84.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Laufen, Joel Noirjean (55.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Binningen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 23 Spielen, in denen die Offensive 81 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Binningen nicht verändert. 53 Punkte bedeuten Rang 2. Binningen hat bisher 17mal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Binningen bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Münchenstein. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 8. Laufen hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Laufen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (25. Mai) (20.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: SC Binningen b - FC Laufen 2:2 (2:1) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 16. Luca Wagner 1:0. 25. David Guntern 1:1. 38. Remo Hirschi 2:1. 60. David Guntern 2:2. – Binningen: Maximilian Eggenberger, Manuel Escher, Philip Eggenberger, Alexander Hafner, Marvin Laissue, Francesco Biafora, Tim Klein, Benjamin Wirth, Remo Hirschi, Luca Wagner, Fynn Von Planta. – Laufen: Linus Keiner, Matthias Hänggi, Jean Pascal Rudin, Lukas Wüthrich, Benjamin Niederberger, Björn Züger, Dominik Kofmehl, Beat Spinnler, Joel Noirjean, David Guntern, Sascha Volpe. – Verwarnungen: 55. Joel Noirjean, 84. Francesco Biafora.

