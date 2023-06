4. Liga, Gruppe 2 Birsfelden bezwingt auswärts Aesch Aesch lag gegen Birsfelden deutlich vorne, nämlich 2:0 (22. Minute) - und verlor dennoch. Birsfelden feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

Lucas Gilles Simon eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Aesch das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Aesch stellte Yannick Schultz in Minute 22 her. Der Anschlusstreffer für Birsfelden zum 1:2 kam in der 57. Minute. Verantwortlich dafür war Luke Mc Guinness.

Samuel Lavater glich in der 64. Minute für Birsfelden aus. Es hiess 2:2. Das Tor von Luke Mc Guinness in der 67. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Birsfelden. Fakon Destani erhöhte in der 80. Minute zur 4:2-Führung für Birsfelden. In der Schlussphase kam Aesch noch auf 3:4 heran. Alban Suka war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Birsfelden. Bei Aesch erhielten Gianluca Flubacher (29.) und Cihan Güclü (84.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Birsfelden nicht verändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Birsfelden ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Birsfelden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Aesch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Aesch hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Aesch ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Aesch b - FC Birsfelden 3:4 (2:0) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 16. Lucas Gilles Simon 1:0. 22. Yannick Schultz 2:0. 57. Luke Mc Guinness 2:1. 64. Samuel Lavater 2:2. 67. Luke Mc Guinness 2:3. 80. Fakon Destani 2:4. 88. Alban Suka 3:4. – Aesch: Robin Leuenberger, Sevket Aslan, Cihan Güclü, Vahit Gürbüz, Gianluca Flubacher, Lucas Gilles Simon, Timo Grütter, Giona Faraone, Davide Franco, Yannick Schultz, Kevin Willimann. – Birsfelden: Mesut Kül, Justin Lacher, Nicola Leibundgut, Dorian Perez, Samuel Lavater, Cyrill Rohrer, Fakon Destani, Timo Michael Kraft, Besnik Krasniqi, Cristian Tiscar Martinez, Luke Mc Guinness. – Verwarnungen: 23. Mesut Kül, 29. Gianluca Flubacher, 35. Justin Lacher, 53. Sebastian Manz, 60. Samuel Lavater, 61. Luke Mc Guinness, 84. Cihan Güclü.

