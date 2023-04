3. Liga, Gruppe 1 Birsfelden entscheidet Showdown gegen Nordstern für sich Das zweitplatzierte Team Birsfelden hat am Samstag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Nordstern zuhause 4:3 besiegt.

Das erste Tor der Partie fiel für Birsfelden: Seyfettin Kalayci brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Nordstern traf Nikola Caktas in der 43. Minute. In der 49. Minute gelang Fitim Dauti der Führungstreffer zum 2:1 für Birsfelden.

Nikola Caktas glich in der 57. Minute für Nordstern aus. Es hiess 2:2. In der 59. Minute gelang Bardh Dauti der Führungstreffer zum 3:2 für Birsfelden. Max Forsbach sorgte in der 62. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Birsfelden. In der 64. Minute verwandelte Enes Golos erfolgreich einen Elfmeter und brachte Nordstern so auf 3:4 heran.

Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Devrim Barkin (40.), Fitim Dauti (52.) und Nico Frick (64.). Gelbe Karten gab es bei Nordstern für Bruno Mühlheim (67.) und Raul Will Aracena (78.).

Birsfelden hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Birsfelden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 42 Punkten auf Rang 2. Birsfelden hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Birsfelden auswärts mit FC Schwarz-Weiss b (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Nordstern hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Für Nordstern war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nordstern spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Lausen 72 (Rang 9). Diese Begegnung findet am 16. April statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Nordstern BS 4:3 (1:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 15. Seyfettin Kalayci 1:0. 43. Nikola Caktas 1:1. 49. Fitim Dauti 2:1. 57. Nikola Caktas 2:2. 59. Bardh Dauti 3:2. 62. Max Forsbach 4:2. 64. Enes Golos (Penalty) 4:3. – Birsfelden: Alberto Palombo, Filip Golubovic, Bardh Dauti, Betim Dauti, Edon Jashari, Ardit Dema, Rinor Kadrievski, Nico Frick, Seyfettin Kalayci, Devrim Barkin, Berkant Öztürk. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Aaron Bran, Rrezart Agushi, Muhamet Iseni, Raul Will Aracena, Euron Beqiri, Enes Golos, Rrezak Jusaj, Nikola Caktas, Djeljalj Jashari. – Verwarnungen: 40. Devrim Barkin, 52. Fitim Dauti, 64. Nico Frick, 67. Bruno Mühlheim, 78. Raul Will Aracena.

