3. Liga, Gruppe 1 Birsfelden entscheidet Showdown gegen Rossoneri für sich – Dreifach-Torschütze Mertan Yildiz Das erstplatzierte Team Birsfelden hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Rossoneri auswärts 3:1 besiegt.

Das erste Tor der Partie erzielte Mertan Yildiz für Birsfelden. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 64. Minute hergestellt: Leandro Stasi traf für Rossoneri. Mertan Yildiz erzielte in der 66. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Birsfelden. In der 84. Minute traf Mertan Yildiz bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für Birsfelden.

Bei Rossoneri erhielten Gleison Silva dos Santos (38.), Raphael Aflalo Lopes Martins (66.) und Özgür Cansa Düzgünkaya (88.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Birsfelden, nämlich für Erjon Ziba (82.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3 Toren pro Spiel ist Birsfelden bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Rossoneri so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.9 (Rang 1).

Unverändert liegt Birsfelden nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 22 Punkte. Birsfelden hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Birsfelden bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Allschwil. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Rossoneri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 2. Nach sechs Siegen in Serie verliert Rossoneri erstmals wieder. Rossoneri verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Rossoneri auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Lausen 72. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Birsfelden 1:3 (0:1) - Bifang, Lausen – Tore: 3. Mertan Yildiz 0:1. 64. Leandro Stasi 1:1. 66. Mertan Yildiz 1:2. 84. Mertan Yildiz 1:3. – Rossoneri: Raphael Aflalo Lopes Martins, Manuel Brogly, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Francesco Rizzo, Carmelo Fontana, Gleison Silva dos Santos, Davide Branca, Servulo Da Silva Souza, Shahir Hashem, Leandro Stasi. – Birsfelden: Dzeladin Dzeladini, Berkant Öztürk, Labinot Ameti, Betim Dauti, Nico Frick, Ardit Dema, Moreno Damiano, Seyfettin Kalayci, Max Forsbach, Mertan Yildiz, Ömer Dilaver Yagimli. – Verwarnungen: 38. Gleison Silva dos Santos, 66. Raphael Aflalo Lopes Martins, 82. Erjon Ziba, 88. Özgür Cansa Düzgünkaya.

Datenstand: 09.10.2022 03:02 Uhr.

