4. Liga, Gruppe 2 Birsfelden gewinnt deutlich gegen Muttenz Sieg für Birsfelden: Gegen Muttenz gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

In der 43. Minute schoss Luke Mc Guinness Birsfelden mittels Elfmeter in Führung (1:0). Dorian Perez sorgte in der 61. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Birsfelden. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Cyrill Rohrer in der 91. Minute, als er für Birsfelden zum 3:0 traf.

Bei Muttenz erhielten Sven Groeger (42.), Petar Sabo (47.) und Silvan Glaus (72.) eine gelbe Karte. Bei Birsfelden erhielten Cyrill Rohrer (49.) und Samuel Lavater (69.) eine gelbe Karte.

Birsfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Für Birsfelden ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Birsfelden auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ferad. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Mit der Niederlage rückt Muttenz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 9. Muttenz hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Nordstern BS. Die Partie findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Birsfelden - SV Muttenz 3:0 (1:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 43. Luke Mc Guinness (Penalty) 1:0.61. Dorian Perez 2:0. 91. Cyrill Rohrer 3:0. – Birsfelden: Mesut Kül, Cédric Grüter, Ognjen Simonovic, Marc Zumstein, Dorian Perez, Besnik Krasniqi, Cristian Tiscar Martinez, Noris Bajrami, Alessandro Vigliano, Davide Gugliotta, Luke Mc Guinness. – Muttenz: Silvan Glaus, Alessandro Legge, Sven Groeger, Fabrizio D Aprile, Jonas Klotz, Samuel Batistini, Petar Sabo, Kevin Cristobal, Nathaniel Joseph Pressner, Emanuele Legge, Dennis Strauch. – Verwarnungen: 42. Sven Groeger, 47. Petar Sabo, 49. Cyrill Rohrer, 69. Samuel Lavater, 72. Silvan Glaus.

