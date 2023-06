4. Liga, Gruppe 2 Birsfelden holt sich drei Punkte gegen Ferad Sieg für Birsfelden: Gegen Ferad gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:3.

(chm)

Timo Michael Kraft eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Birsfelden das 1:0 markierte. Nicola Leibundgut sorgte in der 24. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Birsfelden. Firat Oezdengiz sorgte in der 33. Minute für Ferad für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Nur neun Minuten später fiel auch der Ausgleichstreffer für Ferad. Verantwortlich war erneut Firat Oezdengiz. Cyrill Rohrer brachte Birsfelden 3:2 in Führung (54. Minute). In der 63. Minute baute Timo Michael Kraft den Vorsprung für Birsfelden auf zwei Tore aus (4:2). Nochmals Firat Oezdengiz erzielte in der 70. Minute den Anschlusstreffer zum 3:4 für Ferad. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Birsfelden, nämlich für Nicola Leibundgut (73.). Eine Verwarnung gab es für Ferad, nämlich für Ali Elmali (73.).

Birsfelden rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Birsfelden hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Birsfelden spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Aesch b (Platz 9). Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Ferad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 3. Ferad hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ferad spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Srbija 1968 (Platz 8). Das Spiel findet am 11. Juni statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Ferad 4:3 (2:2) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 6. Timo Michael Kraft 1:0. 24. Nicola Leibundgut 2:0. 33. Firat Oezdengiz 2:1. 42. Firat Oezdengiz 2:2. 54. Cyrill Rohrer 3:2. 63. Timo Michael Kraft 4:2. 70. Firat Oezdengiz 4:3. – Birsfelden: Mesut Kül, Cédric Grüter, Nicola Leibundgut, David Hermann, Samuel Lavater, Aaron Schüttel, Timo Michael Kraft, Besnik Krasniqi, Eren Kama, Alessandro Vigliano, Cyrill Rohrer. – Ferad: Biran Kostu, Devrim Tusun, Volkan Gecit, Ejder Kavak, Ali Kavak, Dilan Aktas, Ali Sünbül, Erkan Tinas, Hussein Ali, Firat Oezdengiz, Ali Elmali. – Verwarnungen: 73. Nicola Leibundgut, 73. Ali Elmali.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 20:56 Uhr.