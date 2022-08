4. Liga, Gruppe 2 Birsfelden stolpert gegen Dornach – Rafael Rodrigues trifft zum Sieg Überraschender Sieg für Dornach: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Birsfelden (2. Rang) zuhause 4:3 geschlagen. Dornach erreichte zugleich den ersten Saisonsieg im vierten Spiel.

(chm)

Das Skore eröffnete Davide Gugliotta in der 16. Minute. Er traf für Birsfelden zum 1:0. Zum Ausgleich für Dornach traf Yannic Lamotte in der 47. Minute. Das Tor von Alessandro Vigliano in der 53. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Birsfelden.

Gleichstand war in der 54. Minute hergestellt: Severin Stöckli traf für Dornach. Rafael Rodrigues schoss Dornach in der 60. Minute zur 3:2-Führung. Birsfelden glich in der 67. Minute durch Luke Mc Guinness aus. Rafael Rodrigues sorgte in der 72. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Dornach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Dornach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 1.5 Tore pro Partie.

Dass Birsfelden so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 4 Tore in zwei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 6).

Dornach verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Dornach hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Für Dornach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Srbija 1968 (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Birsfelden steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 2). Das Team hat drei Punkte. Birsfelden hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Birsfelden spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Basel Nord (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: SC Dornach b - FC Birsfelden 4:3 (0:1) - Sportplatz Weiden, Dornach – Tore: 16. Davide Gugliotta 0:1. 47. Yannic Lamotte 1:1. 53. Alessandro Vigliano 1:2. 54. Severin Stöckli 2:2. 60. Rafael Rodrigues 3:2. 67. Luke Mc Guinness 3:3. 72. Rafael Rodrigues 4:3. – Dornach: Dennis Senn, Manuele Häusler, Mike Schneeberger, Yanik Kilcher, Pascal Marty, Rafael Rodrigues, Fabrice Deschamps, Yannic Lamotte, Patrick Flores, Tobias Schmid, Severin Stöckli. – Birsfelden: Mesut Kül, Diren Tasocak, Samuel Lavater, Samuel Pantaleoni, Marco Marmora, Noris Bajrami, Alessandro Vigliano, Timo Michael Kraft, Luke Mc Guinness, Davide Gugliotta, Cyrill Rohrer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 06:18 Uhr.