2. Liga Birsfelden und Aesch spielen unentschieden 2:2 lautet das Resultat zwischen Birsfelden und Aesch. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zunächst hatte Aesch die Führung erzielt (8. Minute, Arianit Tasholli), war dann aber durch zwei Tore (31., 42. Minute) von Birsfelden in Rückstand geraten. Für Birsfelden trafen: Fabio Jorge Verde und Jann Erhard. Den Ausgleich für Aesch erzielte Nico Thüring. Er war in der 66. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Birsfelden, Ricardo Luis Ribeiro Soares (73.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Aesch erhielt: Armin Talic (77.)

Nach dem Unentschieden verliert Birsfelden einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 3. Birsfelden hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Birsfelden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Nach dem Unentschieden büsst Aesch in der Tabelle ein und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 6. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Aesch hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Aesch ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Birsfelden - FC Aesch 2:2 (2:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 8. Arianit Tasholli 0:1. 31. Fabio Jorge Verde 1:1. 42. Jann Erhard 2:1. 66. Nico Thüring 2:2. – Birsfelden: Kushtrim Jusaj, Ozan Günes, Gentuar Gashi, Albnor Demhasaj, Denijel Savic, Roberto Garcia, Ricardo Luis Ribeiro Soares, Jonathan Goncalves Meireles, Alessio Zarola, Jann Erhard, Fabio Jorge Verde. – Aesch: Damnjan Damnjanovic, Fabiano Cosimo Durante, Patrick Oehler, Danilo Ferrari, Fabio Limardi, Armin Talic, Edon Basha, Arianit Tasholli, Nico Thüring, Alessandro De Colle, Joel Schultz. – Verwarnungen: 73. Ricardo Luis Ribeiro Soares, 77. Armin Talic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 10:2, FC Birsfelden - FC Aesch 2:2, SV Muttenz - FC Concordia Basel 1:3, FC Reinach - FC Black Stars 2:0, AS Timau Basel - FC Gelterkinden 2:3, FC Pratteln - FC Wallbach-Zeiningen 2:0, BSC Old Boys - FC Laufen 6:0

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 13 Spiele/36 Punkte (54:13). 2. FC Reinach 13/23 (32:27), 3. FC Birsfelden 13/22 (28:23), 4. FC Pratteln 13/20 (31:26), 5. SV Muttenz 13/19 (33:35), 6. FC Aesch 13/19 (29:25), 7. FC Dardania 13/18 (27:43), 8. FC Wallbach-Zeiningen 13/17 (24:36), 9. FC Gelterkinden 13/16 (19:22), 10. BSC Old Boys 13/16 (29:25), 11. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (37:38), 12. FC Black Stars 13/13 (25:31), 13. AS Timau Basel 13/13 (24:30), 14. FC Laufen 13/12 (22:40).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 15:27 Uhr.