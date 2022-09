4. Liga, Gruppe 2 Birsfelden und NK Posavina teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Birsfelden und NK Posavina gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 54. Minute schoss Luke Mc Guinness das 1:0. Den Ausgleich erzielte Marijo Mrkonjic in der 71. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Birsfelden erhielten Cyrill Rohrer (51.), Cristian Tiscar Martinez (69.) und Lazar Vasiljevic (92.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei NK Posavina für Marijo Mrkonjic (43.), Dominik Krnjic (53.) und Marko Radic (56.).

In seiner Gruppe hat Birsfelden den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 18 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Birsfelden rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 6.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Birsfelden hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Birsfelden tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von BCO Alemannia Basel an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 9. Oktober statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

NK Posavina bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 16 Punkte. NK Posavina hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für NK Posavina geht es zuhause gegen FC Srbija 1968 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 4. Oktober statt (20.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Birsfelden - NK Posavina 1:1 (0:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 54. Luke Mc Guinness 1:0. 71. Marijo Mrkonjic 1:1. – Birsfelden: Fabian Bender, Dorian Perez, Samuel Lavater, Marc Zumstein, Timo Michael Kraft, Besnik Krasniqi, Noris Bajrami, Roberto Garcia, Cristian Tiscar Martinez, Cyrill Rohrer, Luke Mc Guinness. – NK Posavina: Igor Dodik, Mika Pavlovic, Marko Radic, Andrej Piljic, Antonio Gregorovic, Boris Mandic, Gabriel Topic, Bonito Tokic, Ante Cicak, Ivan Radic, Marijo Mrkonjic. – Verwarnungen: 43. Marijo Mrkonjic, 51. Cyrill Rohrer, 53. Dominik Krnjic, 56. Marko Radic, 69. Cristian Tiscar Martinez, 92. Lazar Vasiljevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.09.2022 11:39 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.