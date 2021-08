4. Liga, Gruppe 2 Birsfelden und Steinen Basel ohne Sieger zum Auftakt Im ersten Spiel der neuen Saison spielen Birsfelden und Steinen Basel 2:2 unentschieden.

(chm)

Zunächst hatte Birsfelden die Führung erzielt (37. Minute, Cyrill Rohrer), war dann aber durch zwei Tore (38., 53. Minute) von Steinen Basel in Rückstand geraten. Für Steinen Basel trafen: Pascal Wohlwender und Milan Brupbacher. Lediglich zwei Minuten nach dem 2:1 traf Cyrill Rohrer in der 55. Minute für Birsfelden zum 2:2-Ausgleich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Birsfelden auf dem ersten Rang. Für Birsfelden geht es zuhause gegen FC Nordstern BS weiter. Die Partie findet am 28. August statt (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Steinen Basel reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Steinen Basel trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Laufen b. Diese Begegnung findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Birsfelden - SC Steinen Basel a 2:2 (1:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 37. Cyrill Rohrer 1:0. 38. Pascal Wohlwender 1:1. 53. Milan Brupbacher 1:2. 55. Cyrill Rohrer 2:2. – Birsfelden: Mesut Kül, Davide Gugliotta, Nicola Leibundgut, Milan Bussmann, Samuel Lavater, Sahan Güclü, Besnik Krasniqi, Morris Bussmann, Cyrill Rohrer, Timo Michael Kraft, Alessandro Vigliano. – Steinen Basel: David Baier, Pascal Wohlwender, Noam Schmidhauser, Fionn Bumann, Diego Mighali, Milan Brupbacher, Pablo Iselin, Simon Seghezzo, Calvin Schmid, Bennet Ford Newkirk, Oliver Grun. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Birsfelden 1 Spiel/1 Punkte (2:2). 2. SC Steinen Basel a 1/1 (2:2), 3. FC Laufen b 0/0 (0:0), 4. SC Binningen a 0/0 (0:0), 5. SV Muttenz 0/0 (0:0), 6. FC Srbija 1968 0/0 (0:0), 7. FC Nordstern BS 0/0 (0:0), 8. FC Atletico Basel 0/0 (0:0), 9. SC Basel Nord 0/0 (0:0), 10. FC Ferad 0/0 (0:0), 11. FC Polizei Basel 0/0 (0:0), 12. FC Arlesheim 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 02:59 Uhr.