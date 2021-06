2. Liga Black Stars holt sich drei Punkte gegen Timau Basel Black Stars behielt im Spiel gegen Timau Basel am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Black Stars lag ab der 65. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Mattia Salvatore (46. Minute) und Erik Rieser getroffen hatten. Timau Basel gelang in der 78. Minute durch Efraim Benoit Ferreira noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Omar Mulabdic von Timau Basel erhielt in der 24. Minute die gelbe Karte.

Black Stars machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 9. Black Stars hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Black Stars tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Reinach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 26. Juni statt (18.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Nach der Niederlage büsst Timau Basel zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 11. Timau Basel hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Timau Basel daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Gelterkinden (Platz 10) zu tun. Die Partie findet am 26. Juni statt (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Black Stars - AS Timau Basel 2:1 (1:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 46. Mattia Salvatore 1:0. 65. Erik Rieser 2:0. 78. Efraim Benoit Ferreira 2:1. – Black Stars: Semir Erovic, Varun Kirupairajah, Yaya Sane Diedhiou, Alexandre Edwige, Karim Chafiq, Jan Muzangu, Enis Fazlija, Emre Ercin, Mattia Salvatore, Mohamed Farhat, Loris Saliji. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Ivan Colina, Loan Boumelaha, Mirza Comic, Youssef Lammouri, Efraim Benoit Ferreira, Omar Mulabdic, Armando Langone, Claude Nyfeler, Ahmed Setti. – Verwarnungen: 24. Omar Mulabdic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Concordia Basel - FC Reinach 2:3, FC Black Stars - AS Timau Basel 2:1, FC Dardania - FC Birsfelden 0:7, FC Gelterkinden - FC Pratteln 2:2, FC Wallbach-Zeiningen - BSC Old Boys 0:6, FC Aesch - SV Muttenz 6:0, FC Laufen - FC Möhlin-Riburg/ACLI 4:0

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 25 Spiele/33 Punkte (51:12). 2. FC Birsfelden 25/21 (26:21), 3. FC Reinach 25/20 (30:27), 4. SV Muttenz 25/19 (32:32), 5. FC Aesch 25/18 (27:23), 6. FC Dardania 25/18 (25:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 25/17 (24:34), 8. FC Pratteln 25/17 (29:26), 9. FC Black Stars 25/13 (25:29), 10. FC Gelterkinden 25/13 (16:20), 11. AS Timau Basel 25/13 (22:27), 12. BSC Old Boys 25/13 (23:25), 13. FC Möhlin-Riburg/ACLI 25/13 (27:36), 14. FC Laufen 25/12 (22:34).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2021 20:36 Uhr.