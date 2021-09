3. Liga, Gruppe 1 Black Stars mit Auswärtserfolg bei Concordia Basel Sieg für Black Stars: Gegen Concordia Basel gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:0.

(chm)

Das Skore eröffnete Kaan Sevinc in der 12. Minute. Er traf für Black Stars zum 1:0. In der 28. Minute gelang Vildon Memeti der Führungstreffer zum 0:1 für Concordia BS. Black Stars baute die Führung in der 56. Minute (Dino Babovic) weiter aus (2:0). Yulian Flores Alvarez schoss das 3:0 (72. Minute) für Black Stars und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Black Stars sah Dino Babovic (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Aleksandar Vulin (27.) und Venhar Thaqi (51.). Concordia Basel behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.2 Toren pro Spiel ist Black Stars bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Black Stars machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 3. Für Black Stars ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Black Stars zuhause mit seinem Tabellennachbarn SC Binningen (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (18.30 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Concordia Basel einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 11. Concordia Basel hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Oberwil kriegt es Concordia Basel als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Black Stars 1:3 (0:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 12. Kaan Sevinc 0:1. 28. Vildon Memeti 0:1. 56. Dino Babovic 0:2. 72. Yulian Flores Alvarez 0:3. – Concordia Basel: Stefan Milincic, Rehman Arif, Vildan Aliji, Leo Marjanovic, Saharat Schaffner, Burak Durmus, Gazmend Brahimi, Genti Salija, Nedjat Memeti, Tolgahan Eraslan, Vildon Memeti. – Black Stars: Andrej Krupljanin, Karim Chafiq, Loris Saliji, Kaan Sevinc, Berk Sahin, Lorik Xheladini, Venhar Thaqi, Dino Babovic, Arnis Kuci, Yulian Flores Alvarez, Aleksandar Vulin. – Verwarnungen: 27. Aleksandar Vulin, 51. Venhar Thaqi, 78. Francesco Rizzo, 95. Vildan Aliji – Ausschluss: 94. Dino Babovic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: BCO Alemannia Basel - FC Zwingen 0:6, FC Concordia Basel - FC Black Stars 1:3

Tabelle: 1. FC Laufen 6 Spiele/16 Punkte (23:5). 2. FC Therwil 6/12 (18:10), 3. FC Black Stars 6/12 (19:16), 4. SC Binningen 6/12 (15:10), 5. FC Oberwil 6/11 (12:7), 6. FC Bubendorf 6/10 (15:13), 7. FC Schwarz-Weiss b 6/9 (12:11), 8. AC Rossoneri 6/9 (14:13), 9. FC Zwingen 6/8 (17:14), 10. FC Gelterkinden 6/7 (12:15), 11. FC Concordia Basel 6/5 (7:15), 12. FC Breitenbach 6/4 (11:17), 13. US Olympia 1963 6/3 (10:16), 14. BCO Alemannia Basel 6/0 (4:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 22:45 Uhr.