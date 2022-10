3. Liga, Gruppe 1 Black Stars mit drei Punkten auswärts gegen Liestal Black Stars behielt im Spiel gegen Liestal am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Gleichstand stellte Maurice Morand durch seinen Treffer für FC Liestal in der 13. Minute her. Aleksandar Rmus schoss Black Stars in der 43. Minute zur 1:0-Führung. Perparim Rexhepi erhöhte in der 44. Minute zur 2:0-Führung für Black Stars. Black Stars erhöhte in der 71. Minute seine Führung durch Resul Naipi weiter auf 3:0.

Black Stars erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Perparim Rexhepi weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Claudio Vanne in der 80. Minute, als er für FC Liestal zum 0:4 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Black Stars für Luka Vidovic (62.) und Endi Zulic (78.). Liestal behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.6 Toren pro Spiel ist Black Stars bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Black Stars machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 2. Für Black Stars ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Black Stars gingen unentschieden aus.

Für Black Stars geht es zuhause gegen VfR Kleinhüningen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Mit der Niederlage rückt Liestal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 10. Liestal hat bisher dreimal gewonnen und sechsmal verloren.

Liestal spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Stein (Platz 14). Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (19.30 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Liestal - FC Black Stars 2:4 (0:2) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 13. Maurice Morand 0:0. 43. Aleksandar Rmus 0:1. 44. Perparim Rexhepi 0:2. 71. Resul Naipi 0:3. 72. Perparim Rexhepi 0:4. 80. Claudio Vanne (Penalty) 0:4. – Liestal: Pascal Hiltbrand, Claudio Vanne, Mario Fellmann, Assuero Camporesi, Brian Wunderlin, Gino Scacchi, Sandro Heer, Marco Hug, Dylan Hartmann, Matthias Fricker, Maurice Morand. – Black Stars: Dwayne Wildhaber, Esmir Asani, Resul Aliji, Aleksandar Sekulic, Luka Vidovic, Perparim Rexhepi, Redondo Vögtli, Endi Zulic, Resul Naipi, Arbnit Shala, Aleksandar Rmus. – Verwarnungen: 28. Brian Wunderlin, 62. Luka Vidovic, 78. Endi Zulic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

