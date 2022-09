3. Liga, Gruppe 1 Black Stars mit Sieg gegen Allschwil – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Black Stars: Gegen Allschwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Nach torlosen 75 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das erste Tor der Partie fiel für Allschwil: Michele Petta brachte seine Mannschaft in der 75. Minute 1:0 in Führung. In der 88. Minute traf Aleksandar Rmus für Black Stars zum 1:1-Ausgleich. In der 90. Minute war es erneut Aleksandar Rmus, der Black Stars mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Boran Yavuz (39.), Pablo Romera (40.) und Fabian Roth (55.). Bei Black Stars erhielten Dominik Spaqi (38.) und Ilias Nabil (94.) eine gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Black Stars: Total schoss das Team 17 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel.

In der Tabelle liegt Black Stars weiterhin auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Für Black Stars ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Black Stars spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Binningen a (Platz 9). Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Trotz der Niederlage bleibt Allschwil auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr zwölf Punkte auf dem Konto. Allschwil hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Allschwil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Stein. Das Spiel findet am 18. September statt (16.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Black Stars - FC Allschwil 2:1 (0:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 75. Michele Petta 0:1. 88. Aleksandar Rmus 1:1. 90. Aleksandar Rmus 2:1. – Black Stars: Ilias Nabil, Esmir Asani, Aleksandar Sekulic, Dominik Spaqi, Luka Vidovic, Perparim Rexhepi, Darko Ristic, Resul Naipi, Abiran Sambasivam, Dino Babovic, Aleksandar Rmus. – Allschwil: Pascal Müller, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Fabian Roth, Kilian Vetter, Pablo Romera, Till Schaufelberger, Michele Fedele, Boran Yavuz, Murat Dogan, Michele Petta. – Verwarnungen: 38. Dominik Spaqi, 39. Boran Yavuz, 40. Pablo Romera, 55. Fabian Roth, 94. Ilias Nabil.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 23:26 Uhr.

