3. Liga, Gruppe 1 Black Stars mit Sieg gegen Laufen – Lorik Xheladini trifft zum Sieg Sieg für Black Stars: Gegen Laufen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 1:0.

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Lorik Xheladini in der 29. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Black Stars für Fitim Dauti (24.), Loris Saliji (87.) und Flynn Haller (93.). Gelbe Karten gab es bei Laufen für Simon Schnell (24.), Christoph Stenz (75.) und Florian Büttler (86.).

In seiner Gruppe hat Black Stars den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 48 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Black Stars. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 3. Black Stars hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Black Stars in einem Auswärtsspiel mit US Olympia 1963 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Trotz der Niederlage bleibt Laufen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 35 Punkte auf dem Konto. Laufen hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Laufen geht es zuhause gegen FC Oberwil (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Black Stars - FC Laufen 1:0 (1:0) - Buschweilerhof, Basel – Tor: 29. Lorik Xheladini 1:0. – Black Stars: Sebastien Rosenblatt, Bardh Dauti, Dominik Spaqi, Betim Dauti, Emre Ercin, Lorik Xheladini, Enis Fazlija, Mehmet Babatongüz, Leonot Bajrami, Fitim Dauti, Ugur Tinas. – Laufen: Sascha Iten, Lendrit Iberdemaj, Simon Schnell, Florian Büttler, Martin Baleno, Cédric Cueni, Christoph Stenz, Anuchan Jeyaseelan, Arthur Gaston Akong Mbida, Enis Bufaj, Lars Kölliker. – Verwarnungen: 24. Fitim Dauti, 24. Simon Schnell, 75. Christoph Stenz, 86. Florian Büttler, 87. Loris Saliji, 93. Flynn Haller.

