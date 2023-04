3. Liga, Gruppe 1 Black Stars mit Sieg gegen Lausen Black Stars gewinnt am Freitag zuhause gegen Lausen 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Lausen: Elias Küng brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Black Stars glich in der 10. Minute durch Diamant Berisha aus. In der 60. Minute gelang Eron Xheladini der Führungstreffer zum 2:1 für Black Stars.

Zum Ausgleich für Lausen traf Michael Nussbaum in der 62. Minute. Das Tor von Esmir Asani in der 82. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Black Stars. In der 93. Minute schoss Mohamed Tahirou Diallo Black Stars mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Lausen kassierte fünf gelbe Karten. Black Stars blieb ohne Karte.

Die Offensive von Black Stars ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Lausen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Black Stars: Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 6. Black Stars hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Black Stars spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Zwingen (Platz 11). Das Spiel findet am 6. Mai statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Für Lausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Lausen erstmals wieder.

Lausen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Stein (Platz 13). Das Spiel findet am 6. Mai statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Black Stars - FC Lausen 72 4:2 (1:1) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 8. Elias Küng 0:1. 10. Diamant Berisha 1:1. 60. Eron Xheladini 2:1. 62. Michael Nussbaum 2:2. 82. Esmir Asani 3:2. 93. Mohamed Tahirou Diallo (Penalty) 4:2. – Black Stars: Lionel Lüthi, Luka Vidovic, Aleksandar Sekulic, Dominik Spaqi, Emre Ercin, Esmir Asani, Samuel Sadulu Kinkela, Darko Ristic, Janis Wieland, Diamant Berisha, Endi Zulic. – Lausen: Micha Bürgin, Saverio Gurri, Joris Gysin, Sascha Meder, Jan Gysin, Antonino Crimi, Sebastian Gysin, Nikola Gadzic, Arbnor Rexhaj, Michael Nussbaum, Elias Küng. – Verwarnungen: 35. Arbnor Rexhaj, 48. Ardian Kasa, 78. Nikola Gadzic, 90. Joris Gysin, 92. Micha Bürgin.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 16:55 Uhr.