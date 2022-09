3. Liga, Gruppe 1 Black Stars sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Birsfelden Im Spiel zwischen Black Stars und Birsfelden hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Max Forsbach eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Birsfelden das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Black Stars fiel in der 38. Minute, als Gyorgi Markov ins eigene Tor traf. In der 47. Minute gelang Fitim Dauti der Führungstreffer zum 2:1 für Birsfelden.

Gleichstand stellte Perparim Rexhepi durch seinen Treffer für Black Stars in der 54. Minute her. Gyorgi Markov schoss Birsfelden in der 62. Minute zur 3:2-Führung. Per Elfmeter glich Aleksandar Rmus das Spiel in der 80. Minute für Black Stars wieder aus.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Birsfelden sah Labinot Ameti (86.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Birsfelden weitere sieben gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Black Stars für Ilias Nabil (61.), Resul Naipi (65.) und Perparim Rexhepi (93.).

Der Sturm von Black Stars sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 4.8 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Black Stars: 13 Punkte bedeuten Rang 4. Black Stars hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Black Stars spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Lausen 72 (Rang 14). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Birsfelden bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 16 Punkte. Birsfelden hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Birsfelden in einem Heimspiel mit FC Stein (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (29. September) (20.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Black Stars - FC Birsfelden 3:3 (1:1) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 3. Max Forsbach 0:1. 38. Eigentor (Gyorgi Markov) 1:1.47. Fitim Dauti 1:2. 54. Perparim Rexhepi 2:2. 62. Gyorgi Markov 2:3. 80. Aleksandar Rmus (Penalty) 3:3. – Black Stars: Ilias Nabil, Esmir Asani, Aleksandar Sekulic, Dominik Spaqi, Luka Vidovic, Resul Naipi, Darko Ristic, Abiran Sambasivam, Perparim Rexhepi, Denis Pergjoka, Aleksandar Rmus. – Birsfelden: Alberto Palombo, Labinot Ameti, Betim Dauti, Gyorgi Markov, Nico Frick, Moreno Damiano, Rinor Kadrievski, Seyfettin Kalayci, Max Forsbach, Fitim Dauti, Mertan Yildiz. – Verwarnungen: 26. Rinor Kadrievski, 40. Betim Dauti, 46. Labinot Ameti, 61. Ilias Nabil, 61. Mertan Yildiz, 65. Resul Naipi, 80. Max Forsbach, 80. Aslan Sahin, 90. Nico Frick, 93. Perparim Rexhepi – Ausschluss: 86. Labinot Ameti.

