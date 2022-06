4. Liga, Gruppe 4 Blend Shabani führt Dardania mit vier Toren zum Sieg gegen Schwarz-Weiss Dardania gewinnt am Sonntag zuhause gegen Schwarz-Weiss 5:4.

Das Skore eröffnete Blend Shabani in der 7. Minute. Er traf für Dardania zum 1:0. Der Ausgleich für Schwarz-Weiss fiel in der 10. Minute (Alessandro Zarola). In der 24. Minute gelang Naser Kurtaj der Führungstreffer zum 2:1 für Dardania.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Dardania stellte Blend Shabani in Minute 42 her. Der Anschlusstreffer für Schwarz-Weiss zum 2:3 kam in der 43. Minute. Verantwortlich dafür war Alessandro Zarola. In der 44. Minute baute erneut Blend Shabani den Vorsprung für Dardania auf zwei Tore aus (4:2).

Mit einem weiteren Tor sorgte Blend Shabani in der 63. Minute für das 5:2 für Dardania. Nuno Miguel De Moura (80. Minute) liess Schwarz-Weiss auf 3:5 herankommen. Nur fünf Minuten später traf Nuno Miguel De Moura erneut. Sein Tor brachte Schwarz-Weiss in der 85. Minute auf ein Tor heran.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Blend Shabani von Dardania erhielt in der 65. Minute die rote Karte.

Mit dem Sieg rückt Dardania um einen Platz nach vorne. 26 Punkte bedeuten Rang 6. Dardania hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dardania ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 3. Schwarz-Weiss hat bisher achtmal gewonnen und achtmal verloren.

Für Schwarz-Weiss ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Dardania - FC Schwarz-Weiss 5:4 (4:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 7. Blend Shabani 1:0. 10. Alessandro Zarola 1:1. 24. Naser Kurtaj 2:1. 42. Blend Shabani 3:1. 43. Alessandro Zarola 3:2. 44. Blend Shabani 4:2. 63. Blend Shabani 5:2. 80. Nuno Miguel De Moura 5:3. 85. Nuno Miguel De Moura 5:4. – Dardania: Blend Shabani, Veli Islamaj, Jetlir Alaj, Axhi Ademaj, Elson Ademaj, Depatik Ademaj, Shkelkjim Lutfiu, Kushtrim Kolgeci, Jusuf Murtezani, Gani Selishta, Naser Kurtaj. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Julian Tanner, Dominic Cussigh, Linus Kneubühler, Ralf Hartmann, Nuno Miguel De Moura, Alessandro Zarola, Tim Pfirter, Matteo Paonessa, Ruben Boss, Sebastian Meister. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 65. Blend Shabani.

