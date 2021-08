4. Liga, Gruppe 4 Bosna Basel bezwingt auswärts Brüglingen Basel – Elmin Hasanic mit Siegtor Bosna Basel behielt im Spiel gegen Brüglingen Basel am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Den Auftakt machte Fabio Vielmi, der in der 40. Minute für Brüglingen Basel zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 43, als Serhat Tayfuroglu für Bosna Basel erfolgreich war. In der 58. Minute schoss Elmin Hasanic Bosna Basel in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brüglingen Basel erhielten Benjamin Meyer (84.) und Florio Reber (86.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Bosna Basel erhielt: Riad Beqiri (92.)

In der Tabelle steht Bosna Basel nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Bosna Basel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Binningen b. Die Partie findet am 12. September statt (14.45 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Brüglingen Basel liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 3. Für Brüglingen Basel geht es auswärts gegen FC Türkgücü Basel weiter. Das Spiel findet am 5. September statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FF Brüglingen Basel - FC Bosna Basel 1:2 (1:1) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 40. Fabio Vielmi 1:0. 43. Serhat Tayfuroglu 1:1. 58. Elmin Hasanic 1:2. – Brüglingen Basel: Simon Hunziker, Christian Rempfler, Florio Reber, Fabian Ronchi, Tobias Adler, Paulo Stücklin, Dario Frabotta, Mattia Monteforte, Benjamin Meyer, Fabio Vielmi, Linus Weiland. – Bosna Basel: Dzemal Zeric, Mirza Comic, Elmin Hasanic, Abdulkadir Özer, Shehbaz Akhtar, Elvir Salihovic, Adis Comic, Elvis Salihovic, Enes Cehic, Kenan Botonjic, Riad Beqiri. – Verwarnungen: 84. Benjamin Meyer, 86. Florio Reber, 92. Riad Beqiri.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FF Brüglingen Basel - FC Bosna Basel 1:2, FC Schwarz-Weiss - FC Türkgücü Basel 4:3, SC Binningen b - US Bottecchia BS 6:0

Tabelle: 1. FC Bosna Basel 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. VfR Kleinhüningen 2/6 (7:4), 3. FF Brüglingen Basel 2/3 (6:5), 4. FC Schwarz-Weiss 2/3 (4:6), 5. SC Binningen b 2/3 (8:3), 6. AS Timau Basel 2/3 (6:7), 7. SC Steinen Basel b 2/3 (6:5), 8. FC Türkgücü Basel 2/3 (6:6), 9. US Bottecchia BS 1/0 (0:6), 10. FC Dardania 1/0 (3:5), 11. FC Allschwil 2/0 (3:6), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 16:34 Uhr.