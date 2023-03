4. Liga, Gruppe 4 Bosna Basel siegt gegen Schwarz-Weiss Bosna Basel behielt im Spiel gegen Schwarz-Weiss am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Das Skore eröffnete Amer Mujkanovic in der 5. Minute. Er traf für Bosna Basel zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 24. Minute, als Benjamin Penayo für Schwarz-Weiss traf. In der 45. Minute war es an Amer Dizdarevic, Bosna Basel 2:1 in Führung zu bringen.

Mit seinem Tor in der 68. Minute brachte Mirzad Ajanovic Bosna Basel mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Schwarz-Weiss noch auf 2:3 heran. Nuno Miguel De Moura war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Bosna Basel sah Enes Cehic (82.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Enes Cehic (26.), Haris Kozenjic (85.) und Muamer Basic (96.). Eine Verwarnung gab es für Schwarz-Weiss, nämlich für Nuno Miguel De Moura (46.).

Bosna Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Bosna Basel hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Bosna Basel wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Allschwil, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FF Brüglingen Basel (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: FC Bosna Basel - FC Schwarz-Weiss 3:2 (2:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 5. Amer Mujkanovic 1:0. 24. Benjamin Penayo 1:1. 45. Amer Dizdarevic 2:1. 68. Mirzad Ajanovic 3:1. 85. Nuno Miguel De Moura 3:2. – Bosna Basel: Haris Kozenjic, Muamer Basic, Elmin Hasanic, Hajrudin Ajanovic, Mirsad Junuzovic, Emir Hamza Keranovic, Rajko Stanojevic, Enes Cehic, Amer Mujkanovic, Amer Dizdarevic, Mirzad Ajanovic. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Florin D Aujourd Hui, Linus Kneubühler, Dominic Cussigh, Laurin Van der Haegen, Julian Tanner, Matteo Calcich, Alessandro Zarola, Benjamin Penayo, Nuno Miguel De Moura, Amadou Barry. – Verwarnungen: 26. Enes Cehic, 46. Nuno Miguel De Moura, 85. Haris Kozenjic, 96. Muamer Basic – Ausschluss: 82. Enes Cehic.

