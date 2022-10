4. Liga, Gruppe 4 Bosna Basel und Steinen Basel spielen unentschieden Je ein Punkt für Bosna Basel und Steinen Basel: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zunächst hatte Bosna Basel die Führung erzielt (1. Minute, Hamza Sepic), war dann aber durch zwei Tore (3., 52. Minute) von Steinen Basel in Rückstand geraten. Für Steinen Basel trafen: Antonio Russo und Josué Mabiala. Das letzte Tor der Partie und somit den Ausgleich der Partie schoss Elmin Hasanic (72. Minute) für Bosna Basel.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Steinen Basel für Marcio Joel Martins Lopes (45.) und Cédric Buser (70.). Für Bosna Basel gab es keine Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Bosna Basel nicht verändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Bosna Basel hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bosna Basel tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von US Olympia 1963 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Nach dem Unentschieden büsst Steinen Basel in der Tabelle ein und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 4. Es verliert einen Platz. Steinen Basel hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Steinen Basel geht es daheim gegen FC Schwarz-Weiss (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Bosna Basel - SC Steinen Basel 2:2 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 1. Hamza Sepic 1:0. 3. Antonio Russo 1:1. 52. Josué Mabiala 1:2. 72. Elmin Hasanic 2:2. – Bosna Basel: Ammar Terzic, Mirza Comic, Kenan Botonjic, Elmin Hasanic, Din Hodzic, Amer Mujkanovic, Rajko Stanojevic, Rifet Heljezovic, Hasan Husic, Hamza Sepic, Amer Dizdarevic. – Steinen Basel: Leandro Martins Lopes, Jorge Lopez Sanchez, Cédric Buser, Virgilio De Sousa Amarante, Luca Bozzo, Marcio Joel Martins Lopes, Antonio Manuel Gomes De Castro, Antonio Russo, Edi Basha, Tobias Saladin, Joaozinho Mendonca. – Verwarnungen: 45. Marcio Joel Martins Lopes, 70. Cédric Buser.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:44 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.