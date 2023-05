4. Liga, Gruppe 4 Bosna Basel und Transmontanos spielen Remis Zwölf Tore sind zwischen Bosna Basel und Transmontanos gefallen. Einen Sieger gab es beim 6:6 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel zweimal in Führung. Den Ausgleich zum 6:6 schaffte Transmontanos in der 79. Minute.

Transmontanos war zwar zeitweise mit 4:1 (26. Minute) in Führung, doch Bosna Basel holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Das letzte Tor der Partie und somit den Ausgleich der Partie schoss Antonio Manuel Gomes De Castro (79. Minute) für Transmontanos. Er traf damit bereits zum dritten Mal in der Partie.

Matchwinner für Bosna Basel war Amer Dizdarevic, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Mirzad Ajanovic (2 Tor.) bei Transmontanos schoss Antonio Manuel Gomes De Castro gleich drei Tore. Die weiteren Torschützen für Transmontanos waren: Selmo Joao Mbote (1 Treffer), José Pedro Pereira Loureiro (1 Treffer) und Fernando Manuel Nogueira Marques (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Transmontanos sah Fernando Manuel Nogueira Marques (42.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Selmo Joao Mbote (54.) und Flávio Simäo Gomes Pacheco (83.). Gelbe Karten gab es bei Bosna Basel für Kenan Botonjic (42.), Elvir Salihovic (62.) und Enes Cehic (76.).

Bosna Basel hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Bosna Basel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 31 Punkte bedeuten Rang 4. Bosna Basel hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Bosna Basel geht es auswärts gegen SC Steinen Basel (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Transmontanos hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Transmontanos hat bisher zweimal gewonnen, 15mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Transmontanos in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team US Olympia 1963. Die Partie findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Bosna Basel - SV Transmontanos Basel 6:6 (4:4) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Amer Dizdarevic 1:0. 5. Antonio Manuel Gomes De Castro 1:1. 20. Fernando Manuel Nogueira Marques 1:2. 25. Selmo Joao Mbote 1:3. 26. Antonio Manuel Gomes De Castro 1:4. 28. Mirzad Ajanovic 2:4. 32. Mirzad Ajanovic 3:4. 40. Amer Dizdarevic 4:4. 49. José Pedro Pereira Loureiro 4:5. 53. Amer Dizdarevic 5:5. 55. Amer Dizdarevic 6:5. 79. Antonio Manuel Gomes De Castro 6:6. – Bosna Basel: Dzemal Zeric, Elmin Hasanic, Hajrudin Ajanovic, Kenan Botonjic, Muamer Basic, Emir Hamza Keranovic, Rajko Stanojevic, Enes Cehic, Amer Dizdarevic, Samir Dizdarevic, Mirzad Ajanovic. – Transmontanos: Filipe António Dos Santos Martins, Adriano Paz de Lima, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Rui Fernando Marinho Lopes, Micael Manuel Pires, Julio Paulo Nsiandambo, Selmo Joao Mbote, José Pedro Pereira Loureiro, Fernando Manuel Nogueira Marques, Antonio Manuel Gomes De Castro, Flávio Simäo Gomes Pacheco. – Verwarnungen: 42. Kenan Botonjic, 54. Selmo Joao Mbote, 62. Elvir Salihovic, 76. Enes Cehic, 83. Flávio Simäo Gomes Pacheco – Ausschluss: 42. Fernando Manuel Nogueira Marques.

